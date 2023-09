VIDEO: Fan intenta besar a Maluma y así reaccionó el cantante

Los hechos ocurrieron en un evento en Texas. | Foto: AFP.

Maluma fue sorprendido por una fan quien intentó besarlo y abrazarlo efusivamente durante lo que se cree, fue un evento en San Antonio, Texas. Ante esto, el famoso cantante dejó ver su molestia e incluso discutió con la mujer.

Los hechos fueron dados a conocer a través de un video que circula en redes sociales y en el cual se puede ver a Maluma caminando entre una multitud de gente, cuando de pronto una mujer estira los brazos hacia él, al tiempo que lo jala hacia ella para besarlo y abrazarlo.

Ante esto, Maluma se echó hacia atrás y detuvo a la mujer tomándola de las manos, las cuales ya se encontraban rodeando su cuello. De esta forma el intérprete de “Felices los 4” y “Hawái” logra alejar a la mujer y seguir su camino.

Sin embargo, esto no dejó contento al colombiano, quien dejó ver claramente su molestia ante el comportamiento de la fanática. En las imágenes se observa cómo Maluma frunce el ceño y mueve la cabeza a modo de negación e inconformidad.

Además se ve, cómo el famoso intercambia algunas palabras con la mujer, que aún se mostraba emocionada ante la presencia de él.

Redes sociales se disparan a favor y en contra de Maluma

La forma de actuar de Maluma ante la fan que intentó besarlo y abrazarlo a la fuerza causó reacciones encontradas en redes sociales. Ya que, por un lado algunos usuarios criticaron la reacción del cantante, al señalar que fue demasiado agresivo con la fanática.

Mientras que otros aplaudieron al famoso por hacerse respetar, pues consideraron que la fan había invadido su espacio personal.

“Bien hecho. Muchas mujeres atrevidas q no saben respetar. El reaccionó muy bien”, “Qué atrevida mujer”, “No se deben tocar! Es solo ir a verlos y escucharlos y bailar y pasarla bien!!!!”, “Eso me parece tan abusivo!!! Hay que respetar”, “Por eso yo solo soy fanática a Dios, él no me va ser pasar esa vergüenza“ y “Dejen el fanatismo ya por favor son personas comunes y corriente”, fueron algunas de las reacciones en internet.