GENERANDO AUDIO...

La cantante está presentando su gira LifeTimes Tour. Foto: Cuartoscuro

La cantante Katy Perry sufrió un incidente durante su concierto en el Chase Center de San Francisco el viernes 18 de julio. Mientras interpretaba su éxito “Roar”, la plataforma con forma de mariposa voladora en la que estaba sentada se inclinó repentinamente, provocando que casi cayera sobre el público.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo el prop se inclina y desciende ligeramente, obligando a la artista a dejar de cantar para sostenerse. Tras el susto, Perry levantó la mano para señalar que estaba bien y retomó su presentación.

La mariposa volvió a funcionar segundos después, y la cantante continuó cantando: “And you’re going to hear me roar…”. Más tarde, Perry publicó una imagen en Instagram con su rostro asustado y el mensaje: “Good Night San Fran”, bromeando sobre el accidente.

No es la primera falla en su gira LifeTimes Tour

El 29 de junio, durante un show en Australia, otro prop en forma de esfera metálica también falló, obligándola a sostenerse de los cables para no caer.

La gira LifeTimes Tour, que promociona su álbum 143, comenzó el 23 de abril. Su siguiente presentación será el 21 de julio en Seattle, antes de continuar por Canadá, Europa y Sudamérica hasta diciembre.

foto: Captura de pantalla del IG de Katy Perry

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]