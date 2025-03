Video: revelan audio de Yolanda Andrade confesando que tiene esclerosis

GENERANDO AUDIO...

Yolanda Andrade habla de su caso “cada vez peor”. Foto: Getty | Archivo

A días del reclamo de Yolanda Andrade al productor Enrique Gou, porque filtró información sobre su estado de salud, el empresario teatral dio a conocer el audio donde aparentemente la conductora le confiesa que tiene “esclerosis”.

Yolanda Andrade ha luchado por recuperar la salud desde 2023, cuando comenzó con problemas, y más tarde compartió que padece un aneurisma cerebral.

Filtran audio de Yolanda Andrade en el que confiesa: “me han diagnosticado esclerosis”

El productor se valió de su derecho de réplica para mostrar la prueba de que Yolanda Andrade habló de su diagnóstico de esclerosis. En el programa de radio de Maxime Woodside, Enrique Gou exigió el audio en el que se escucha a la actriz hablar de su situación.

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”

Yolanda Andrade

Gou dio detalles de la conversación que tuvo con Andrade. Al parecer, la nota de voz por parte de la presentadora la recibió el pasado 19 de febrero.

Por las complicaciones de salud que Yolanda ha enfrentado ha tenido que ausentarse del trabajo.

El productor detalló que la también actriz le comentó que buscaría opciones médicas para recuperarse. En el programa señaló que se había puesto en contacto con ella a raíz de que una bruja de su confianza le había comentado que el nombre de Yolanda Andrade había salido entre sus rituales, por lo que buscó su número a través de conocidos.

Gou expresó que su acercamiento fue una intención de brindarle apoyo.

“La conozco, pero no es mi amiga. Yo la busqué, y busqué el teléfono, varias personas me lo dieron. Le escribí y le expliqué”

Enrique Gou

Así fue el reclamo de Yolanda Andrade al productor

En el programa de YouTube del comunicador Carlos Alberto dieron a conocer la reacción de Yolanda Andrade a la declaración de Gou a medios de comunicación en la que dijo que padecía esclerosis múltiple.

“Respecto a este señor, yo anoche te estaba escuchando, Carlitos, en la madrugada, es que me cuesta mucho trabajo dormir. Y de pronto te oigo y dije: ¿cómo? Si este señor fue el que me habló. Aparte, qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así. Si se me hizo muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé ni nada. En fin, la gente me sorprende”

Se escucha decir a Yolanda Andrade en un audio que también fue filtrado

En esa postura, la conductora no especificó si padece o no la enfermedad.

Enrique Gou se disculpó con Yolanda Andrade

Antes de filtrar el audio donde Yolanda habla de su diagnóstico, el productor emitió una disculpa a la conductora en redes sociales.

“Este mensaje es dirigido única y directamente para Yolanda Andrade. Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Créeme que no fue con ninguna intención de dañarte. Ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión (…) Me preguntaron directamente a mí por tu salud, yo automáticamente pensé que la gente ya lo sabía. Yo lo único que dije es que tenías esclerosis múltiple”

Enrique Gou

