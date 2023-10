¡Le movieron el piso! Violeta Isfel se cae del escenario en plena obra de teatro

Isfel se cae del escenario en la obra “Lagunilla, mi barrio”. Foto: Cuartoscuro

Violeta Isfel se cayó del escenario durante la función de la obra “Lagunilla, mi barrio”. El momento, como muchos otros, fue captado en video, el cual, rápidamente, se viralizó en redes sociales.

¿Cómo se cayó Violenta Isfel del escenario?

Todo parecía marchar de acuerdo al guion, pues Violeta Isfel estaba en escena bailando junto a Ariel Miramontes, quien interpreta a Albertano, cuando todo parece indicar que la actriz no midió bien la tarima y cayó ante la mirada del público y la de sus compañeros, quienes, por un segundo, quedaron atónitos e inmóviles.

“Se me acabó el escenario, brinqué hasta el monitor. Me aventé como siempre, pero no está delimitado el escenario solo tiene una “T””, explicó la famosa después de la caída.

¿Le causó un daño la caída desde el escenario?

Al ser cuestionada si se había lastimado por la caída, la famosa que formó parte del elenco de la exitosa telenovela “Atrévete a Soñar”, negó que, pese a lo aparatoso de la caída desde el escenario, hubiera tenido una lesión.

“No, nada. No me lastime. No me lastimé, pero sí me asusté”, confesó la actriz y cantante después de la caída.

Sin embargo, tras una revisión médica, se determinó que la actriz presentaba una inflamación muscular, según dijo ella misma en entrevista con Venga la Alegría.

“Me revisó el médico, me dijo que, efectivamente, traigo una inflamación muscular, que solo es muscular, lo cual está buenísimo porque teníamos miedo de que fuera algo más grave. Solo es una inflamación de espalda y cuello”

Tras el aparatoso accidente, Violeta Isfel compartió, a través de sus historias de Instagram, que acudió a una sesión a una clínica de especialidades médicas enfocadas al deporte.

“La JuanGabrielada”: en redes reaccionaron

Como era de esperarse, tras viralizarse la caída de Violeta Isfel, varios usuarios de redes sociales reaccionaron.

“La JuanGabrielada nunca puede faltar, es señal de éxito”, “Juan Gabriel, orgulloso, donde quiera que esté”, “Afortunadamente, no pasó a mayores y está bien”, “Y el Albertano: ¿Te caíste, manta?”, “Estuvo chistosa la caída”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.