Viralizan caso de capa usada por Tenoch Huerta; no reconocen a artesana

Nuevamente, Tenoch Huerta es tema de tendencia, pero en esta ocasión no es alguna de sus icónicas actuaciones en el mundo del espectáculo, sino por formar parte de un grupo que ha sido denunciado por no reconocer el trabajo de una artesana michoacana.

El hecho ha impactado en redes y ha generado polémica, pues una promotora de cultura fue acosada por denunciar este hecho. Ante esto, Tenoch Huerta comentó que ella recibió mensajes desafortunados, “escritos desde las tripas y no desde el corazón”.

El pasado 6 de abril, Luz Valdez, promotora de cultura, subió un reel a su cuenta personal de Instagram, en la cual denunció el no reconocimiento de la artesana michoacana Feliciana Bautista como diseñadora de un zarape utilizado por Tenoch en un desfile de moda en Italia en el mes de septiembre de 2022.

De acuerdo con la promotora, Feliciana vendió la prenda (que era un rebozo) a la empresa Los hijos del maíz por cuatro mil pesos; posteriormente, dicha empresa junto con la diseñadora Diana Buendía cortaron el rebozo para convertirlo en un zarape y venderlo en 12 mil pesos (el triple del costo) para el evento de Tenoch Huerta.

Luz Valdez detalló que, en la venta del producto, se señala que fue una colaboración entre Los hijos del maíz, la diseñadora Diana Buendía y “artesanos” (posteriormente, se agregó el nombre de Feliciana Bautista).

La prenda es de origen purépecha pero le pusieron nombre mexica “Tezcatlipoca”, en honor a un Dios de la cultura, y la ilustraron con imágenes de artesanos chiapanecos.

Igualmente, la promotora dijo que cuando usuarios intentaron comprar en las cuentas oficiales de Los Hijos del Maíz y Diana Buendía el producto, tanto la empresa como la diseñadora señalaron que no conocían a la artesana Feliciana; asimismo, comentaron que Diana Buendía fue la confeccionista del producto y que únicamente “los artesanos” habían hecho las plumas de la prenda.

Luz Valdez mencionó que fue Feliciana Bautista, quien le pidió ayuda para hacer público su caso.

Tras el acontecimiento, la cuenta oficial “Poder Prieto Mx” emitió un comunicado donde mencionó que la artesana Feliciana Bautista, no había solicitado la ayuda de la promotora Luz.

Posteriormente, Valdez hizo público un audio donde una miembro de Poder Prieto la cuestionó.

Ante este hecho, usuarios en redes sociales criticaron al colectivo y a destacar el nombre de Tenoch Huerta, pues consideraron que se convirtieron en “lo que juraron destruir”, un grupo de personas que prefiere a los blancos e invisibiliza el trabajo de los indígenas y los mexicanos de tez morena.

Tras la polémica, el colectivo lanzó un nuevo comunicado en el cual pidieron disculpas por la respuesta anterior donde señalaron a Luz Valdez y victimaron a Los hijos del maíz.

También dijeron que habían revocado las funciones a su administrador de Facebook, al ser quien lanzó dicha respuesta que causó polémica.

Finalmente, reiteraron su compromiso por seguir su lucha contra las personas de este grupo que han sido violentadas históricamente.

En la cuenta oficial de Tiktok, la promotora subió un video donde se le ve con miedo y lagrimas en los ojos; manifestó estar cansada de ser intimidada por el colectivo del cual Tenoch Huerta es miembro.

De acuerdo con el tiktok, Poder Prieto, la ha violentado psicológicamente. Entre tantas acciones, el colectivo empezó a menospreciar a Luz diciendo que la artesana jamás la había contactado para que hiciera público el caso, sino que ella fue quien inventó todo.

Me siento muy cansada . 💔 #artesanos #apoyo

“Ella me lo pidió; pero además de eso, aunque ella no me lo hubiera pedido, ¿no merecía el respeto de su pieza? Solamente porque alguien de su grupo fue quien cometió el plagio, quien se robó la idea, solamente por eso lo defienden, ¿Hasta ahí llega su apoyo a los prietos?”

Luz Valdez, promotora de cultura.