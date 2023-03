“¡Te amo!”: viralizan susto que se llevó Belinda por fan que no la soltaba en concierto

Lastimada y con un susto terminó Belinda, después de que un fan se subió al escenario y no soltaba a la cantante durante su presentación en el Teatro del Pueblo, en el marco de la Feria de las Fresas de Irapuato, Guanajuato.

En el video, que fue captado y compartido en redes sociales, aparece la intérprete de “Bella traición”, quien utiliza un vestido color rojo y quien es abrazada por un joven que termina arrodillado mientras se acerca personal de seguridad a retirarlo, pues no la suelta.

Aunque en un inicio la cantante reacciona sorprendida por el actuar del fan durante su presentación que se llevó a cabo este domingo 26 de marzo, Belinda intercedió por el joven, a quien, incluso, también termina abrazando, que ya era sostenido por otros hombres.

Sin mayor inconveniente, el concierto de la ex de Christian Nodal continuó en el Teatro del Pueblo, no sin antes manifestar que el joven la asustó.

A través de su cuenta de Instagram, detalló lo ocurrido en Irapuato, pero además reveló que terminó lastimada y con dolor de espalda.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”.

Belinda.