“Te arrebataron”: Virlán García dedica emotiva despedida a su hermana

Virlán García despide a su hermana en redes. Foto: Getty Images

Virlán García dedicó un emotivo mensaje de despedida a su hermana, Dayana Gabriela Báez García, luego que el cuerpo de la joven fuera encontrado sin signos vitales al interior de su vivienda. A través de su cuenta de Instagram, el cantante admitió que se mantenía alejado de su hermana y dejó entrever que se habría tratado de un feminicidio.

Así despidió Virlán a su hermana

Acompañada de una imagen a blanco y negro de su hermana, Virlán García lamentó la manera en la que murió su hermana, pues, dijo, fue de la manera “más cruel y cobarde”.

“Tú no te quisiste ir, te arrebataron de nuestros caminos de la manera más cruel y cobarde… Nos arrebataron a la muñeca de la familia, la más noble, la menos rencorosa, me enseñaste tanto en vida como el día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti, mi hermana querida”

Ver más

El cantante se dijo arrepentido por el distanciamiento que tenía con su hermana y lamentó no haber estado cuando “un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno”.

“Tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían. Hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno”

Además, el famoso dijo amar a su hermana y le aseguró que la tendrá presente en su día a día.

“Te amo Dayana Gabriela Báez García, siempre presente en mi mente, corazón y alma en esta vida, la que sigue y la que sigue”

[Te puede interesar:Detienen al presunto feminicida de la hermana del cantante Virlán García]

Finalmente, el cantante concluyó su emotiva despedida a su hermana, con un mensaje a sus seres fanáticos para que valoren a las personas que tienen cerca.

“Amen, abracen, valoren, perdonen y olviden si tienen diferencias con personas que aman. Sé que suena a cliché, pero nunca sabes cuando será la última vez que los veas y sientas de cerca”