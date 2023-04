Trató de despertarlo: Imelda Garza relata cómo encontró el cuerpo de Julián Figueroa

Imelda Garza, la viuda de Julián Figueroa, narró cómo encontró el cuerpo de su esposo y padre de su hijo. La joven modelo agregó que cuando fue a buscarlo creyó que estaba dormido y su impacto fue tal, que en sus intentos por despertarlo no supo distinguir en si aún respiraba o no.

Julián Figueroa fue hijo de la actriz Maribel Guardia y el cantante Joan Sebastian. Su sorpresiva muerte a los 27 años causó impacto; también asombró que fuera el tercer hijo del “poeta del pueblo” en fallecer joven.

De acuerdo con el reporte oficial, Julián Figueroa murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Al recordar en una entrevista, con el progama “De Primera Mano”, cómo descubrió que su esposo ya no reaccionaba, Imelda Garza, detalló que trató de despertarlo y por la crisis nerviosa que atravesó no supo responder si aún respiraba.

En entrevista telefónica con la conductora Addis Tuñón, Imelda agregó que su primera impresión fue creer que Julián estaba dormido.

“El domingo estábamos todos juntos como a las 6 de la tarde, me dijo: ‘¿sabes qué? Me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’. A mí se me hizo raro que no subiera, porque él siempre subía a dormir, ya no subió a dormir y entonces le fui a tocar la puerta, no me contestó, agrí, vi que estaba como dormido”

Imelda Garza