Viuda de Vicente Fernández se da un beso con un hombre en pleno concierto: ¿quién es él?

GENERANDO AUDIO...

Viuda de Vicente Fernández. Foto: CUARTOSCURO

María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, fue captada dándose un beso en la boca con un misterioso hombre durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Doña “Cuquita”, como se le conoce de cariño a la señora, fue vista en una de las gradas, al tiempo que se desarrollaba el show musical del “Potrillo”. Y a un lado de ella, estaba un sujeto de vestimenta oscura, con quien estuvo todo el tiempo.

¿Quién es el hombre que le da un beso a doña “Cuquita”?

Medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron que el hombre que se da un beso con la viuda de Vicente Fernández era su nueva pareja. Sin embargo, esto fue desmentido y aclarado por el hijo de la señora, Vicente Fernández Jr., afirmó que el personaje en cuestión era su tío.

A través Instagram, la periodista Flor Rubio compartió la grabación y el hecho que trascendió en redes sociales. Ahí, Vicente Fernández Jr. le respondió “Es su hermano Javier. Mi tío”

La creadora de contenido, Jacqueline Martínez fue otra de las personas que confirmó que se trataba del hermano de ella:

“Recordemos que ellos como familia son muy afectuosos (cariñosos, amorosos) y así se saludan o se expresan su cariño, cada familia tiene sus afectuosidades, lo que para ti tal vez está mal visto, para ellos no.” Jacqueline Martínez

¿Qué se sabe de Javier?

Debido a la poca información del hombre en cuestión, se reportó que su nombre sería Javier Abarca Villaseñor.

María del Refugio Abarca Villaseñor sufrió la pérdida de Vicente Fernández la mañana del 12 de diciembre de 2021. Cinco años atrás, el “Charro de Huentitán” se retiró de los escenarios con un concierto en el Estadio Azteca.