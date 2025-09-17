Viuda de Xava Drago denuncia amenazas por la herencia del cantante

GENERANDO AUDIO...

Xava Drago murió el pasado 21 de agosto.

Ela Corez, viuda de Xava Drago, denunció amenazas desde que ventiló la disputa por la herencia del cantante, quien murió el pasado 21 de agosto por cáncer de estómago.

De acuerdo con una entrevista que le concedió Ela Corez a TV Notas, la viuda del cantante aseguró que Xava Drago dejó todo arreglado para ni ella ni sus hijas les faltara nada en el futuro.

Sin embargo, la familia del fallecido cantante ha tomado ciertas decisiones, sin consultarlas con Corez, lo que ha ocasionado tener ciertas diferencias.

¿Quién amenazó a Ela Corez, viuda de Xava Drago?

Ela Corez publicó la captura de pantalla de un mensaje que recibió por parte de una persona llamada Jorge Santiago, quien le exigió que dejará de “hacerse la sufrida”.

Además de insultarla, puso en tela de juicio la paternidad de su hija, y en caso contrario de no hacer lo que le pide, la amenazó con ventilar supuesto material comprometedor.

“Hazte un ADN para ver si de verdad tuviste hijos con él. No se te ocurra ir a un evento para nuestro Xava porque, donde te veamos, juro que no la vas a contar”, se lee en el mensaje.

¿Qué respondió Ela Corez?

En la publicación, Ela Corez informó que “si bien están pasando muchas cosas que aún no puedo decir”, adelantó que contará todo.

“He recibido este mensaje con amenazas, lo dejo aquí como antecedente de cualquier cosa, obviamente todo esto irá dentro de lo legal”, aseguró.

Además, agradeció a todos aquellos que la han estado apoyando durante todo este proceso. La publicación ha generado comentarios de apoyo hacia Ela.

La pareja hizo público su noviazgo en 2021, tres años después Xava le pidió matrimonio a Ela, y en mayo de 2025 le dieron la bienvenida a su primera hija como pareja.

Sin embargo, el cantante anunció poco después que el cáncer de estómago, que le diagnosticaron en 2024, regresó y lamentablemente el vocalista de CODA murió el pasado 21 de agosto.