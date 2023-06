Vivir Quintana revoluciona las rancheras al cambiar las temáticas de amor tóxico

La cantautora mexicana Vivir Quintana habló con Uno TV sobre su nuevo proyecto musical y cómo está revolucionando el género de las rancheras al romper con las tradicionales letras que abordan amores tóxicos.

Vivir Quintana, quien se ha destacado por su compromiso con la denuncia social a través de la música, busca transmitir un mensaje de amor desde una perspectiva distinta, alejada de la toxicidad y los estereotipos nocivos que ha tenido tradicionalmente la música.

La cantante explicó que su objetivo es alejarse de las narrativas de dependencia emocional y toxicidad presentes en las rancheras clásicas. En lugar de transmitir mensajes como “si tú no estás, yo no soy nadie” o “si tú te vas, me muero”, Quintana busca escribir sobre el amor desde una óptica diferente, mostrando la importancia de relacionarse desde un lugar de respeto y crecimiento mutuo.

Vivir Quintana compartió su experiencia trabajando en un mariachi, donde tuvo un momento de reflexión sobre las letras de las rancheras clásicas. Recuerda cómo una vez le pidieron cantar la canción “Si Dios me quita la vida”, y a pesar de la belleza poética, se dio cuenta de que la narrativa era tóxica, perpetuando ideas como la dependencia extrema y el sufrimiento tras la pérdida de la pareja, de ahí nació la necesidad de buscar nuevas narrativas para la música ranchera.

“Corazón de ave”: Una canción íntima y personal

El nuevo sencillo de Quintana, titulado “Corazón de ave”, aborda el amor desde una perspectiva personal y complicada, refiriéndose a la música como un gran amor. La cantante expresó que esta canción es una de las más íntimas de su álbum, y refleja momentos difíciles de su vida, como cuando tuvo que regresar a su ciudad natal debido a las dificultades económicas en la Ciudad de México.

La cantante compartió detalles sobre su nuevo álbum, que se lanzará en octubre de este año. En lugar de seguir el enfoque tradicional de lanzar un sencillo al año, la cantante está sorprendiendo a sus seguidores con el estreno de una canción mensual. A pesar de contar con diferentes productores en el disco, Quintana busca lograr un sonido unificado que transmita su mensaje de amor desde una perspectiva más saludable.

“Canción sin miedo”, un himno que le duele cantar a Vivir Quintana

Quintana también mencionó la importancia de su tema “Canción sin miedo”, la cual se ha convertido en un himno que trasciende fronteras y ha dejado de ser solo suya. La canción ha sido traducida a varios idiomas y ha sido interpretada en diferentes expresiones artísticas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la desigualdad.

Vivir Quintana expresó su profundo apego a su “Canción Sin Miedo” y cómo se ha convertido en un himno que nunca dejará de cantar, al menos durante estos tiempos difíciles que se viven. A pesar de la tristeza que siente al abordar temas tan dolorosos, Quintana afirma que seguirá cantando el tema en todos los escenarios posibles, utilizando cada cámara, micrófono y escenario como una oportunidad para seguir hablando de lo que está sucediendo.

La cantautora celebra el hecho que “Cancion Sin Miedo” haya adquirido vida propia, pronunciándose por sí sola. Menciona con entusiasmo las diferentes interpretaciones artísticas, como pinturas y bailes, que han surgido a partir del tema, lo que evidencia su impacto y resonancia en distintas manifestaciones culturales.

Vivir Quintana aseguró que seguirá abordando temas de protesta en futuras canciones y enfatiza la importancia de que los artistas deben estar politizados y conscientes de lo que sucede en el país, utilizando el arte como una forma de informar y reflejar el contexto social.