Vuelve a cantar Kylie Minogue a la CDMX tras 14 años de ausencia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP

Tras 14 años de ausencia, este viernes se presentó en el Palacio de los Deportes la cantante australiana Kylie Minogue, ante 20 mil fans que reclamaban su presencia en la capital mexicana y los escenarios latinos.

En esta ocasión, la reina del pop australiano visitó nuestro país como parte del Tour Tension 2025, de un disco que salió en 2023 y que la ha llevado a recorrer el globo terráqueo desde febrero pasado.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

Mientras que, tras su parada por la CDMX, Minogue se presentará en Guadalajara, Jalisco, este domingo 24 de agosto, y Monterrey, Nuevo León, el martes 26; toda vez que pisa tierras mexicanas tras su paso por Colombia y Argentina.

Por supuesto que entre los temas más aplaudidos han sido su clásica Can’t Get You Out of My Head, así como Padam Padam, del disco que da nombre a su gira, mientras que se espera que siga la velada con Magic y Real Groove, temas que la han colocado en los charts internacionales y la han vuelto un fenómeno global y consolidándola como una de las grandes figuras de la música pop, sin dejar de lado sus grandes looks y belleza.

Con estos y otros temas, la australiana ha dejado sin palabras a los miles de asistentes que lograron este sold out de casi 20 mil personas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde a pesar de la lluvia, la gente siguió llegando y sin detenerse a sacudirse el agua, a bailar mojados con Kylie Minogue.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]