Wendolee, exintegrante de La Academia, termina en el hospital por una emergencia sexual

Wendolee tuvo el problema en un regreso marital. FOTO: Cuartoscuro|Shutterstock

La cantante Wendolee Ayala, exintegrante de La Academia, reveló que una emergencia de salud durante un encuentro íntimo con su esposo la llevó al hospital y la puso en un grave riesgo.

La cantante de 43 años se llevó un gran susto al caer en el hospital por haber tenido intimidad, algo no le había pasado nunca.

El momento que llevó a Wendolee al hospital

En entrevista con TVNotas, Wendolee explicó que, tras una separación de meses, se reconcilió con su pareja y vivieron un momento romántico que terminó en urgencias médicas.

“Estábamos en el ‘amorts’ y acabamos en urgencias, hospitalizada”, contó la intérprete.

La cantante fue diagnosticada con cefalea coital, un padecimiento caracterizado por dolores de cabeza intensos durante la actividad sexual.

Al inicio, los médicos pensaron que podía tratarse de un problema relacionado con la epilepsia que ella padece. Sin embargo, tras los estudios, le informaron que se trataba de cefalea coital.

“Un dolor horrendo”

Wendolee describió lo vivido como un dolor más fuerte que un parto, “sentía que me iba a morir”, no podía respirar y se le disparó la presión, a pesar de que se considera una persona sana, sin hipertensión ni diabetes, relató.

Entre risas, compartió que su esposo dijo al médico que habían estado “haciendo ejercicio” a la una de la mañana, lo que hizo más incómodo el momento.

La cantante lo definió como: “Sufrí de exceso de amor”.

¿Qué es la cefalea coital?

De acuerdo con la Mayo Clinic, la cefalea coital consiste en dolores de cabeza asociados a la actividad sexual, que pueden intensificarse conforme aumenta la excitación o presentarse de forma súbita durante el orgasmo.

Aunque la mayoría de los casos no representan riesgo grave, en algunos pacientes puede ser signo de un problema vascular en el cerebro.

Tras lo sucedido, Wendolee tomó la experiencia con humor y aseguró que ahora busca retomar su carrera musical en México, luego de varios años viviendo fuera del país.