¿Quiénes son los amores platónicos de Wendy Guevara?

La popularidad de Wendy Guevara ha crecido a tal grado que la famosa chica trans ya tiene una oración. Esta vez, te contamos quiénes son sus amores platónicos, de acuerdo con sus confesiones.

Wendy Guevara se hizo famosa con el video de “Las Perdidas”, es una influencer que tiene su canal de YouTube y actualmente la favorita para ganar el reality “La Casa de los Famosos México”.

Muchos se han preguntado cómo le va a Wendy Guevara en el amor y la vez que la sorprendieron arrojándole ramos de rosas desde un helicóptero esta duda se avivó, razón por la que influencer que tuvo que aclarar si este regalo fue de parte de su pareja.

En una plática reciente que tuvo con Ferka, Wendy confesó quiénes son sus amores platónicos. Los tres hombres que le quitan el sueño son:

En la plática expresó que le gustaría conocer y tratar a sus amores imposibles y hasta detalló que con Bad Bunny su deseo es tener un encuentro sexual mientras a Enrique Iglesias quisiera conocerlo más profundo.

Sobre si tiene novio, Guevara ha sido relacionada sentimentalmente con algunos hombres, sin embargo, ella ha sostenido que está soltera. Con Marlon Colmenarez se desató el rumor de que tenían una relación, pero ella aclaró que entre ellos existe una gran amista.

Él fue quien la sorprendió con los ramos de rosas que fueron lanzados desde un helicóptero para demostrarle el cariño que le tiene.

En otro momento, Wendy Guevara señaló que no se cree la ganadora de “La Casa de los Famosos” a pesar del apoyo que tiene en redes sociales.

El ganador del reality se llevará 4 millones de pesos y en una conversación con Apio Quijano, la influencer le dijo que ella no se veía como la triunfadora porque es una persona trans y nunca se ha visto que premien a alguien como ella en la televisión mexicana.

“No sé si esté mal en lo que pienso, pero ¿cuándo has visto que una trans gane un reality o algo? No, yo nunca, siento que no, por eso digo que no voy a ganar, porque una trans nunca ha ganado nada, sería un escándalo, dirían: ‘la jota ganó'”

Wendy Guevara