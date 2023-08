“No les voy a hacer caso”: Wendy Guevara defiende su relación con Marlon y pide a fans que la dejen de seguir

Wendy Guevara dejó claro que no está dispuesta a que la condicionen sus fans y les recomendó que dejaran de seguirla si no respetan su decisión con Marlon Colmenarez, el venezolano con el que se la ha relacionado en plan de romance.

Marlon Colmenarez tuvo muestras de cariño con Wendy Guevara cuando estaba en “La Casa de los Famosos México”, como la vez que le lanzó ramos de rosas desde un helicóptero. Ambos influencers han señalado que entre ellos sólo existe una amistad y ahora es la ganadora del reality la que pide respeto por parte de sus seguidores, quienes califican al stripper de ser un vividor y ser un interesado.

La amistad de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez nació antes de que aumentara la fama de la influencer por su participación en “La Casa…” El venezolano también es modelo de OnlyFans y ambos tienen su respectivo canal de YouTube y han hecho colaboraciones.

Ahora que los seguidores de Wendy tratan de persuadirla para que se aleje de él, con el argumento de que sólo la busca por interés, ella respondió en un video que está dispuesta a perder a los fans que no la apoyen con su amistad.

“De verdad discúlpenme, pero ahí está un botón que dice ‘dejar de seguir’, no me importa, de verdad hermanas, y lo digo en buen plan y lo digo en buena onda, porque no les voy a hacer caso”

La “perdida” reconoció que su vida ha sido un desastre desde que salió del reality y que ha llegado a sentirse mal por los comentarios que recibe de sus fanáticos, situación por la que decidió ya no sentirse así, señalando que sus seguidores no tienen derecho de querer manejar su vida.

“No me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, porque dije: ‘¿por qué ching***…?’, y hasta me dicen yo voté por ti, pero me arrepentí porque estás con una persona que no me gusta, ¿dónde dice si votas por Wendy tienes derecho a decidir con quién sale y con quién no? Eso es una tontería”

Wendy Guevara