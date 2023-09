Wendy Guevara estrena canción “Resulta y Resalta”; grabó el video en Cuba

“Resulta y Resalta” habla del éxito de Wendy Guevara. Foto: Getty Images.

La “Patrona”, Wendy Guevara, sorprendió a sus fans al estrenar “Resulta y Resalta”; una canción de empoderamiento donde presume su éxito tras ganar “La Casa de los Famosos” (LCDLF).

Este fin de semana, la “Perdida” estrenó en Youtube su nuevo sencillo “Resulta y Resalta”, frase icónica que utilizó durante el reallity show de Televisa.

¿De qué trata “Resulta y Resalta”, canción de Wendy Guevara?

El video oficial, grabado en La Habana, Cuba, contiene grandes referencias a que Wendy ganó LCDLF; la grabación inicia con una serie de cámaras de video como las del show.

Mientras la “Perdida” canta con un micrófono con el logo de una marca de shampoo, que “es la del momento” y ahora “no es poca cosa”, sale de una televisión analógica para llegar a una mansión.

Cabe destacar que cuando pasa este cambio, la ganadora de LCDLF cambia de ropa. Primero posee un vestido negro, luego un rojo corto y posteriormente un rojo largo de gala.

Al final de “Resulta y Resalta”, Wendy Guevara cambia de vestuario tres veces; todos los oufits fueron utilizados durante su estancia en el show.

Otra de las cosas a destacar son los seis bailarines que acompañan bailando sensualmente a Wendy.

A Wendy Guevara le gustó el resultado final de “Resulta y Resalta”

Anteriormente, la influencer promocionó su nuevo sencillo mediante sus redes sociales; incluso llegó a mostrar un adelanto del clip.

En una live comentó que su canción tenía toda la actitud que la caracteriza, razón por la cual le había encantado el resultado final de su canción.

“Está muy padre, a mí me gusto mucho. Si no les gusta ni modo” Wendy Guevara, influencer

Al momento, “Resulta y Resalta” de Wendy Guevara se ubica como la tendencia #1 de Youtube México, y cuenta con 403k visitas.

Letra “Resulta y Resalta” de Wendy Guevara

Wendy la pérdida

Luces, cámara, acción

Y los tacones suenan

Muchas mamonas que me envidian

Cuando Wendy llega

Somos las más duras que siempre brillamos

Y a donde llegamos lo hacemos viral

Ya es normal mi nombre está en todos lados

Resulta y resalta

Que yo tengo todo lo que a ti te hace falta

Soy la diva, la reina, la patrona de México y de Nueva York

Resulta y resalta

Que tengo que hacer lo que falta

Resulta y resalta

Fui pisoteada en un tiempo

Y ahora que no pueden

Yo brillo soy la del momento

Ya no soy la poca cosa

Ahora soy la estrella entre sus bocas

Soy maravillosa

Ya no soy la misma de antes

Ya no pueden derribarme

Tienen que gritar y aguantar

Todas se atacan

Cuando paso me miran y no me soportan

Resulta y resalta

Estoy en tendencia y si soy la más viral.