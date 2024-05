“Estoy nerviosa”: Wendy Guevara fue hospitalizada de emergencia; reapareció con oxígeno tras operación

Wendy Guevara fue hospitalizada de emergencia y desató preocupación entre sus fans al aparecer con oxígeno. La influencer se sometió a una operación y explicó cuál fue el motivo por el que requirió de atención médica inmediata.

La tarde de este domingo, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” fue sometida a una cirugía de carácter de urgencia en León, Guanajuato. La estrella trans, a quien apenas hace un mes la vimos en el escenario como invitada de Madonna, presentó un fuerte dolor abdominal por el que tuvo que ser hospitalizada.

Sobre la salud de Wendy Guevara se sabe que le fue diagnosticada “una piedrita en la vesícula” que estaba en riesgo de migrar a otros órganos. Después de la cirugía, la influencer se comunicó con sus seguidores mediante una transmisión en vivo y podría ser dada de alta este lunes.

“Yo no me podía parar de verdad, del dolor, el médico me dijo que cómo era posible que aguantara tanto”

Fue lo primero que contó Wendy Guevara