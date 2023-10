Wendy Guevara sufrió acoso sexual de un fan

Wendy Guevara, la ganadora de “La Casa de los Famosos”, reveló a Unotv.com, que recientemente sufrió acosos sexual por parte de un admirador: “hace poquito un chavo me agarró y sí sentí un poco de acoso, él dijo que era un fan”.

Esto ocurrió durante una de las presentaciones que realizó la influencer en México.

“A veces los lugares donde me presento, que me encanta estar ahí, pues hay alcohol, hay cervezas y se empieza a poner más intensa la gente, pero sé que puedo decirles cálmate mana, no me metas la mano, ahí no. Si me han tocado”.

Wendy Guevara