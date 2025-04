“What a Wonderful World”: ¿qué dice la canción que Katy Perry cantó en el espacio?

I see trees of green, red roses too

I see them bloom for me and you

And I think to myself

What a wonderful world



I see skies of blue and clouds of white

The bright blessed days, the dark sacred nights

And I think to myself

What a wonderful world



The colors of the rainbow

So pretty in the sky

Are also on the faces

Of people going by

I see friends shaking hands, saying, “How do you do?”

They’re really saying, “I love you”



I hear babies cry, I watch them grow

They’ll learn much more

Than I’ll ever know

And I think to myself

What a wonderful world

Yes, I think to myself

What a wonderful world​

Veo árboles verdes, rosas rojas también

Los veo florecer para ti y para mí

Y pienso:

¡Qué mundo tan maravilloso!



Veo cielos azules y nubes blancas

Los días brillantes y benditos, las noches oscuras y sagradas

Y pienso:

¡Qué mundo tan maravilloso!



Los colores del arcoíris

Tan bonitos en el cielo

También están en los rostros

De la gente que pasa

Veo amigos dándose la mano, diciendo: “¿Cómo estás?”

En realidad están diciendo: “Te quiero”.



Oigo llorar a los bebés, los veo crecer

Aprenderán mucho más

De lo que yo jamás sabré

Y pienso:

¡Qué mundo tan maravilloso!

Sí, pienso:

¡Qué mundo tan maravilloso!