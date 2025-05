¡Will Smith encendió el Tecate Emblema 2025! Ve los momentos que marcaron su show

GENERANDO AUDIO...

El “príncipe” acaba de lanzar un nuevo álbum, Based on a True Story. Foto: Ocesa

Will Smith, rapero y estrella de cine, se presentó en el Tecate Emblema 2025, esto como parte de su regreso a las actividades en el mundo musical, con un disco nuevo bajo el brazo, Based on a True Story.

En Unotv.com te contamos de los momentos que marcaron el concierto del “Príncipe del Rap” este sábado 17 de mayo, en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Will Smith en el Tecate Emblema: 5 momentos que marcaron su show

La cita fue alrededor de las 20:00 horas en el Tecate Main Stage, escenario en el que las canciones de Willard Carroll Smith II hicieron un recorrido por las fases más importantes en su carrera. Desde su colaboración con el DJ Jazzy Jeff, su paso por la televisión y el cine.

“Como dije, estoy muy contento de estar aquí. Soy Will Smith, pero, yo tengo otros nombres. La gente me llama Will Smith, pero algunas personas me dicen, el ‘príncipe’”.

The Fresh Prince of Bel-Air

Previo al programa de “El Príncipe del Rap”, Smith se hizo famoso por su participación en el dueto DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, junto a su amigo de la infancia, Jeffrey Townes, a quien posteriormente conocimos como “Jazz” en el show de televisión.

Para representar esta época, tras arrancar con Rave In The Wasteland, track de su nuevo álbum, y seguir con uno de los hits más esperados, Gettin’ Jiggy wit It, el “príncipe” interpretó Boom! Shake the Room, así como Switch, que mezcla con The Fresh Prince of Bel-Air.

Pero, no todo quedó ahí, ya que siguieron los covers de It’s Not Unusual, de Tom Jones; y Apache, de Jerry Lordan, para recordar a Carlton, su primo en el show, interpretado por Alfonso Ribeiro.

Foto: Ocesa

El tributo a James Avery, el tío Phil

Un personaje entrañable en la serie fue el de Philip Banks, el tío de Will, encarnado por James Avery, quien falleció el 31 de diciembre de 2013 por complicaciones tras una operación a corazón abierto.

Así como en el programa, Avery se convirtió en una figura paterna en su vida real, por lo que Smith hizo un pequeño tributo durante su concierto, donde, además, recordó cómo él mismo se convirtió en papá durante la segunda temporada de la serie. El momento lo musicalizó con Just The Two Of Us.

“Cuando James Avery murió, sabía que para el mundo, él fue ‘el tío Phil’, y cuando falleció, sentí que yo tenía que convertirme en ‘el tío Will’. Es muy importante para mí en momentos como este, y en mi vida en general, permanecer concentrado en lo que amo y en lo positivo del mundo”

Foto: Ocesa

Su inicio en el cine…

Cuando Will Smith protagonizó Bad Boys, bajo la dirección de Michael Bay, su carrera dio un giro de 180 grados que lo convirtió en una estrella de la pantalla grande y, a la fecha, uno de los actores más reconocidos.

Por lo que, además de Bulletproof, otra pieza de su último disco, Bad Boys y Wild Wild West pusieron a todos los presentes a bailar. Sin embargo, fue Men In Black el acto que tal vez se llevó las palmas en todo su concierto, ya que, literal, las mujeres y hombres de negro aparecieron y tomaron todo el Tecate Main Stage.

Foto: Ocesa

Un toque más personal con el público

Will Smith es conocido por siempre buscar una interacción más cercana con sus fans y, aunque habla un poco de español, en esta ocasión, pidió ayuda de una de sus bailarinas, Antonia.

Ella fue la encargada de traducir los instantes en los que el rapero conversó con la gente y explicó varios momentos de su vida, así como el lugar en el que se encuentra ahora, al hacer nueva música.

“Solo quiero decir, esta es mi primera vez que hago una presentación de este nivel en la Ciudad de México y estoy muy entusiasmado por darles algo muy especial, que creo, lo van a disfrutar”

Dijo Will al público, con la ayuda de Antonia

Su nueva música

Podemos decir que Smith se presentó en el Tecate Emblema 2025 por el lanzamiento de su nuevo disco, que estuvo trabajando desde hace tiempo y del que se desprendieron algunos sencillos desde hace meses.

De hecho, el inicio de su presentación lo mostró a él como una especie de reverendo, mientras da un sermón en el que destaca que no es perfecto, pero “todo está basado en una historia real”.

Para cerrar su show, pudimos escuchar dos temas más de este material discográfico, You Can Make It y Work of Art, para despedirse fuerte con su éxito, Miami y, como siempre será The Fresh Prince of Bel-Air, pudimos escuchar Summertime, también de su repertorio con DJ Jazzy Jeff.

Cabe destacar que Will Smith fue la gran sorpresa del segundo día del Tecate Emblema 2025, debido a los aplausos y euforia que provocó el oriundo de Filadelfia entre el público, que no dudó en corear varias de sus canciones.

Foto: Ocesa

¿Qué se sabe de Based on a True Story, disco nuevo de Will Smith?

Based on a True Story, lanzado el 28 de marzo pasado, bajo el sello Slang Recordings, además de ser el regreso de Smith a sus actividades musicales, también representa una especie de redención y autodescubrimiento, tras el incidente de la bofetada a Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar en 2022, luego de que el comediante hiciera un chiste relacionado con la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Cabe recordar que esa noche, Will Smith ganó el Oscar a Mejor Actor por su actuación como Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams, en la cinta King Richard.

Este hecho, además de vetarlo de la entrega de premios por 10 años, generó mucha polémica y críticas contra el actor y cantante.

Este nuevo álbum, en el que deja un poco del lado el estilo “fiestero” que caracteriza su música, por uno más reflexivo e introspectivo, es una especie de catarsis que hace el intérprete tras la agresión.

Además, esta nueva entrega, la primera oficial desde hace 20 años, cuando lanzó su cuarto disco, Lost And Found, cuenta con las colaboraciones de Big Sean, Russ, Joyner Lucas, y de su hijo, Jaden Smith, entre otros.

