Will Smith y Martin Lawrence están en México y les regalan unos jorongos

Los “Bad Boys” mostraron orgullosos sus jorongos. Foto: Uno TV

Will Smith y Martin Lawrence están de visita en México para promocionar “Bad Boys: Hasta la muerte”, donde los actores retoman sus míticos personajes de Mike Lowrey y Marcus Burnett.

El evento se realizó en Toreo Parque Central donde se dieron cita los actores y en su primera oportunidad, Will Smith aseguró que la cuarta parte de esta franquicia es la mejor.

“Estamos muy contentos de estar aquí. Esta película es la mejor de la serie, creo que me encanta trabajar con mi hermano Martin, él es un genio de la comedia”. Will Smith

El actor y cantante dijo que están muy contentos de estar aquí, en México, “gracias por invitarnos”. Además, fueron recibidos por una banda y les colocaron unos jorongos, a cada uno, con las letras Bad Boys.

Esta es la primera visita que hace Lawrence al país, pero la décima para Will Smith, quien señaló que esperan volver a filmar en México.

En la película también participa la actriz Vanessa Hudgens y cabe recordar que la pasada película se filmó en México, donde salió Kate del Castillo.

La primera cinta de la saga se hizo hace 30 años y, tanto la uno como la dos, fueron dirigidas por el cineasta Michael Bay.

Will Smith habla de la participación de Paola Núñez en la película

Will Smith habló sobre la participación de la mexicana Paola Núñez en esta nueva entrega, y que trabajar con ella fue “fantástico” y que tiene una gran energía.

¿De qué trata “Bad Boys: Hasta la muerte”?

Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, la trama de la cinta sigue a los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, quienes ahora se ven envueltos en un complicado caso de corrupción a raíz de ver cómo acusan a su difunto jefe, el capitán Conrad Howard, de haber estado vinculado con cárteles de la droga durante años.

Tanto Marcus como Mike saben de sobra que Howard jamás ha sido corrupto y siempre ha sido un policía ejemplar. No obstante, reciben un vídeo procedente de su finado jefe para indicarles la complicada situación en la que se encuentran y que no deben fiarse de nadie, pues no sabe cómo de alto apunta esta corrupción.