Will Smith y Martin Lawrence vendrán a México a presentar “Bad Boys: Hasta la muerte”

Will Smith y Martin Lawrence vendrán a México: Foto: Gettyimages

Will Smith y Martin Lawrence llegarán el 1° de junio a la CDMX para promocionar su nueva película, “Bad Boys: Hasta la muerte”, retomando sus papeles como Mike Lowrey y Marcus Burnett en esta cuarta entrega.

Se trata de la cuarta entrega de la franquicia de comedia y acción estadounidense, que ha logrado recaudar más de 840 millones de dólares en todo el mundo.

“Bad Boys 4” fue dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah y llegará a cines en México a partir del 6 de junio.

La sinopsis oficial dice: “este verano, los Bad Boys favoritos del mundo están de vuelta con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro: los mejores de Miami están huyendo”.

Will Smith regresa a la escena pública

Tras la gran polémica que desató el comportamiento de Will Smith en los premios Óscar 2022, cuando le propinó una bofetada a Chris Rock en plena ceremonia, por “burlarse” de su esposa Jada Pinket, el actor regresa a las salas de cines con uno de los estrenos más esperados para los seguidores de la estrella de Hollywood.

Si bien todavía sigue vetado por la Academia de Cine y han sido afectados varios de sus proyectos, el actor regresó tímidamente a las salas con “Hacia la libertad”, un drama de Apple TV+ basado en hechos reales dirigido por Antoine Fuqua, que en general ha tenido buena recepción por parte de la crítica.

Ahora Smith vuelve, con la que sin duda es su película más esperada del momento, se trata de “Bad Boys: Ride or Die”, la cual protagoniza una vez más junto a su amigo Martin Lawrence.

Recientemente Will Smith estuvo en Madrid donde presentó su nueva cinta.

Ver más Madrid, ha llegado el auténtico Bad Boy. #BadBoysRideOrDie, exclusivamente en cines 7 de junio. pic.twitter.com/UzG3hliDTI — Sony Pictures España (@sonypictures_es) May 26, 2024

De qué trata “Bad Boys: Hasta la muerte”

Dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, la trama de la cinta sigue a los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, quienes ahora se ven envueltos en un complicado caso de corrupción a raíz de ver cómo acusan a su difunto jefe, el capitán Conrad Howard, de haber estado vinculado con cárteles de la droga durante años.

Tanto Marcus como Mike saben de sobra que Howard jamás ha sido corrupto y siempre ha sido un policía ejemplar. No obstante, reciben un vídeo procedente de su finado jefe para indicarles la complicada situación en la que se encuentran y que no deben fiarse de nadie, pues no sabe cómo de alto apunta esta corrupción.

La primera película de “Bad Boys” se hizo en 1995. Foto: Gettyimages.

De esta manera, los policías rebeldes favoritos se embarcan en la peligrosa misión de desmantelar la enrevesada red de corrupción que hay en la ciudad para poder limpiar el nombre de Howard, lo que implica nuevas dosis de comedia y acción al límite.

Elenco

Aparte de Will Smith y Martin Lawrence, conforman el reparto de la película Vanessa Hudgen, Alexander Ludwig, Eric Dane, Rhea Seehorn, Ioan Gruffudd, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd y la aparición especial de Joe Pantoliano.