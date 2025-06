GENERANDO AUDIO...

William Levy relató su experiencia en la cárcel. Foto: GettyImages

El actor cubano William Levy rompió el silencio sobre su reciente arresto en Miami, Florida, durante una entrevista en el programa español El Hormiguero. Conocido por sus papeles en telenovelas y películas de Hollywood, Levy minimizó el incidente con humor y aseguró que todo se trató de un malentendido.

“No fue nada grave. Hice amigos en el calabozo. Me tomaron las huellas y luego me fui”, declaró entre risas, dejando claro que no se sintió afectado por la experiencia.

¿Por qué arrestaron a William Levy?

Durante la entrevista, Levy explicó que el arresto ocurrió mientras compartía unos tragos con el padre de un compañero del equipo de futbol de su hijo. Según relató, hubo un malentendido al momento de pagar la cuenta en un restaurante.

“Estábamos tomando una copa y al revisar la cuenta, notamos un cargo de más. El papá quiso reclamarlo, empezó una discusión en la barra y yo me metí para calmar las cosas”, contó.

Asegura que cuando la situación ya estaba controlada, decidió salir del lugar. Sin embargo, fue detenido fuera del restaurante.

“Me arrestaron porque quisieron. Ya estaba fuera del restaurante. No pasó nada grave, ni hubo violencia”, afirmó.

Levy dice que fue “una experiencia más en la vida”

El protagonista de telenovelas como Café con aroma de mujer expresó que en ningún momento se alteraron ni él ni sus acompañantes. Incluso, reveló que los policías dudaban en proceder con el arresto por lo leve del asunto.

“Nos iban a dejar ir. Pero la forma en que nos estaban tratando no era la adecuada. Somos hombres, padres… no había razón para llegar a ese punto”, reflexionó.

El momento más surrealista de su noche en el calabozo

Lejos de mostrarse molesto, William Levy contó que su breve paso por la celda fue incluso cómico. Dijo que no pudo dormir, pero terminó haciendo amigos y viviendo un momento inesperado.

“Cuando nos dieron el desayuno, el peor que he visto en mi vida, un chavo me dijo: ‘Te doy galletas por tu sándwich’. Pensé: ¿de dónde las sacó? Y el tipo las sacó de su camisa. Me reí. Se las di, yo no tenía hambre”, relató entre risas.