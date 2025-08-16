Wim Wenders, 80 años de cine, innovación y legado inolvidable

GENERANDO AUDIO...

El cineasta alemán Wim Wenders, referente del Nuevo Cine Alemán, celebra ocho décadas de vida con una filmografía marcada por los viajes, la introspección y la fuerza de la imagen.

Por ello, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña recordó en Noticias en Claro que el también guionista fue uno de los grandes representantes del Nuevo Cine Alemán de los años 70, un movimiento que revitalizó el cine europeo tomando como influencia la cultura estadounidense.

“Wenders es un cineasta enamorado de la imagen: el poder de una fotografía, de una película casera o de la mirada cotidiana que transforma la realidad”, explicó Valdés Peña.

Las 6 películas clave en su trayectoria:

Alicia en las ciudades (1974): una historia de viajes donde lo importante no es la llegada, sino el trayecto y el autodescubrimiento.

En el transcurso del tiempo (1976): un experimento en carretera por una Alemania dividida por el Muro de Berlín.

El amigo americano (1977): adaptación de Patricia Highsmith que muestra la influencia cultural de Estados Unidos.

París, Texas (1984): considerada su obra maestra, con la que ganó la Palma de Oro en Cannes, relata la reconstrucción de una familia rota.

Las alas del deseo (1987): incursión en lo fantástico con ángeles que escuchan los pensamientos en un Berlín dividido.

Perfect Days (2023): su mirada más reciente, la vida sencilla de un hombre en Tokio que encuentra esperanza en lo cotidiano.

A sus 80 años, Wenders sigue activo y con una sólida base de seguidores en México. Su cine, asegura Valdés Peña, invita siempre a contemplar la vida como un viaje, más allá de los destinos.