“Wish”, la película con la que María León se convirtió en una princesa de Disney

“Wish” convierte a María León en una princesa de Disney. Foto: Cuartoscuro/Disney.

“Wish: El poder deseos” es la película con la que Disney celebra 100 años, María León fue la elegida para prestar su voz a Asha (versión en español), la protagonista de la historia. Un sueño hecho realidad para la actriz, quien ahora se convirtió en princesa, una completamente diferente a todas las demás.

“Ha sido un camino mágico, desde el momento en que me invitaron a hacer el casting hasta poderle dar voz, lloré tanto. Durante el doblaje cuando vi las escenas lloraba porque estaba conmovida por la historia y teníamos que parar. Fue un proceso de mucho aprendizaje y de mucho trabajo en equipo”, dijo la también cantante.

María León compartió que tampoco pudo contener las lágrimas durante la premier de la cinta, cuando por primera vez vio “Wish”: “yo estaba agarrada, lloraba y me tapaba la boca para no hacer ruido porque de verdad es un sueño cumplido y cuando vi la película por primera vez me llegaron de todas las maneras todos los mensajes”.

“No poner tus sueños en otra gente me checó por todos lados, me identifiqué de muchas maneras con la historia” María León.

José Eduardo Derbez y Lucerito Mijares fueron otros de los elegidos para doblar la cinta para la versión de Latinoamérica, un sueño hecho realidad también para ellos.

Lucertio Mijares comenzó su carrera artística con el pie derecho

Tras debutar en los escenarios junto a sus padres, Lucero y Mijares, durante la gira “Hasta que se nos hizo”, y protagonizar la puesta en escena “El Mago de Wiz”, Lucertio incursionó por primera vez en le doblaje con la cinta “Wish”

Por su parte, Lucerito Mijares aseguró que nunca imaginó que su carrera artística iba a ser así: “agradezco mucho a toda la gente que ha pensado en mí y a mis papás porque me han enseñado muchísimo, creo que tengo a dos grandes maestros que pues ahora sí nadie los tiene, y estoy muy agradecida por eso”.

“Lo disfruté muchísimo, fue un proceso un poco distinto, que me encantó porque me encantan las cosas nuevas y creo que afortunadamente o desafortunadamente, pues me han llegado de todo tipo de proyectos en mi debut”. Lucerito Mijares

Por su parte, José Eduardo Derbez compartió que lo que le faltaba hacer en su carrera era doblaje y que desde hace mucho tiempo estaba esperando que llegara la oportunidad.

“Yo creo mucho en esto de estar decretando y cuando llegó esta oportunidad me emocioné muchísimo y todavía ayer en la noche, antes de dormir, no lo podía creer, poder estar en una película de Disney va a estar para toda la vida, la van a poder ver este mis hijos, mi familia, sobrinos”, agregó José Eduardo tras su participación en “Wish: El poder de tus deseos”.

¿Quién es quién en la cinta “Wish”

María León da vida a Asha

Asha es una ingeniosa soñadora que valora a su familia y comunidad; su voz en inglés es de la ganadora del Óscar, Ariana DeBose.

Lucero Mijares da vida a Dhalia

Ella es la mejor amiga de Asha, una magistral panadera y líder no oficial de su grupo. La voz en inglés corre a cardo de Jennifer Kumiyama.

José Eduardo Derbez da vida a Valentino

José Eduardo Derbez pone voz a Valentino, una cabra segura de sí misma con fuertes opiniones, que sigue a Asha en todas sus aventuras. Este adorable personaje, que siempre lleva puestas sus pijamas, tiene mucho para mostrar sobre perseverancia y la importancia de ser uno mismo.

Una historia donde los sueños en común pueden tener más poder

La cinta de “Wish: El poder de los deseos” tiene una nueva historia, con nuevos personajes y música original, La película no solo está enfocada en el sueño de una persona, también en lo poderoso que puede ser cuando se comparte ese deseo con los demás: “ahí es cuando te das cuenta de que se pueden hacer cosas maravillosas juntos”.

La actriz María León declaró que por años Disney se ha ido adaptando a los cambios en el mundo y los de la sociedad: “por ello se ha convertido en una empresa inmortal, que se adapta y genera mensajes contundentes”.

Chris Buck, productor de la cinta, reveló que en la cinta hay más de 100 guiños, algunos fáciles de encontrar y otros más complicados, que solo los verdaderos fans de Disney podrán descubrir.

¿De qué trata “Wish: El poder de los deseos”?

“Wish: El poder de los deseos” se desarrolla en la época de los cuentos de hadas, en el período medieval, antes de que sucedieran cuentos como “Blancanieves”, “La Bella Durmiente” y “La Cenicienta”.

Se desarrolla en El Reino de las Rosas, un lugar ficticio ubicado en una isla del mar Mediterráneo, cerca de la costa de la Península Ibérica. Este lugar está lleno de fantasía y también es conocido como el reino de los deseos, pues ahí los deseos pueden ser concedidos, mágicamente.

A las afueras de este reino mágico se encuentra una aldea rústica donde vive la protagonista de “Wish”, se trata de Asha (Ariana de Bowles). Una joven de 17 años impulsiva, inteligente, idealista e ingeniosa, pero sobre todas las cosas una persona que se preocupa mucho por el bienestar de su comunidad.

Durante el filme se mostrará que no es suficiente tener un deseo en tu corazón y la aventura que emprenderá la pondrá en oposición, ante uno de los villanos, que por muchos años fue el héroe de El Reino de las Rosas.

La idea central de la película “Wish” es que no hay mayor poder en el universo que alguien con un deseo verdadero en su corazón, pero la historia también reconoce que entre más grande es el deseo más difíciles son los obstáculos que se deben vencer para lograrlo.

La película llegará a cines de México el 23 de noviembre.