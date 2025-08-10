Xava Drago, vocalista de Coda, anunció que fue desahuciado por sus médicos, así se despidió

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Xava Drago, vocalista del grupo Coda dio a conocer, a través de redes sociales, que fue desahuciado por sus médicos, debido a que los tratamientos para el cáncer de estómago que padece no están funcionando. En su mensaje, el cantante se despidió de sus seguidores, familia y compañeros músicos.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dijo Drago en una publicación de Instagram.

En su publicación, el cantante agradeció a su familia, compañeros de trabajo y todos sus fans por el apoyo que le han mostrado desde que dio a conocer su padecimiento:

“Sólo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles”.

Tras la sorpresiva noticia, Drago dejó claro que su legado continuará, pues aseguró que dejó material grabado para que sus fans y seguidores continuarán disfrutando de su música.

“Lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”, fue lo último que escribió el icónico cantante de la década de 1990.

Fans, seguidores y amigos reaccionan a la noticia de Xava Drago

Tras la publicación hecha por Xava Drago, usuarios de las redes sociales explotaron en mensajes de apoyo, solidaridad y cariño. Uno de ellos fue el periodista Chava Rock, quien escribió:

“G R A C I A S a ti, querido X A V A. Por la música, la amistad, tu corazón y ese gran ejemplo de fuerza. Por supuesto que todos nos reuniremos pronto, por supuesto que irás a un lugar mejor, por supuesto que nos llenaste el alma de tanta alegría”.

“Te agradezco ETERNAMENTE. Sigue tu camino tranquilo, todo estará mejor y nos reencontraremos tarde o temprano”, “Los médicos pueden decir que ya no hay nada que hacer, pero Dios es el que tiene la última palabra”, “En los días más nublados de mi existir iluminaste mi vida con tu música” y “Seguirás presente. Gracias”, fueron algunas de las muestras de amor que recibió Drago.

Xava Drago y su diagnóstico médico

Xava Drago dio a conocer el año pasado, que había sido diagnosticado con cáncer de estómago. Desde entonces, se inició una campaña de apoyo al cantante para que éste pudiera atenderse médicamente.

Incluso en mayo de este año, compartió un video donde agradeció por los homenajes y donaciones que recibió para su tratamiento. En su publicación Drago agradeció a todos sus fans por las donaciones hechas para que pudiera comenzar sus tratamientos. En la publicación, donde Drago se ve visiblemente enfermo, dijo: