“Chabelo” no nació en México y estudió Medicina; datos que no sabías

Chabelo no era mexicano y estudio Medicina; datos que no sabías. Foto: Getty Images

La muerte de Xavier López “Chabelo”, ha dejado conmocionados a millones de mexicanos, quienes lo recuerdan con enorme cariño, tras 48 años ininterrumpidos de conducir su programa “En familia”, que cada domingo era transmitido por televisión. Para recordarlo, te ofrecemos algunos datos que no sabías del “amigo de todos niños”, como el hecho de que no era mexicano y estudió Medicina.

No es mexicano al 100%

“Chabelo”nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Durante toda su vida mantuvo la nacionalidad estadounidense y la mexicana, ya que sus padres José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, son procedentes de León, Guanajuato.

Ver más Adiós a Xavier López Rodríguez, más conocido como Chabelo, el personaje que hizo de este actor, humorista, presentador y productor televisivo mexicano (pero nacido en Chicago, Estados Unidos) todo un ídolo, en especial para el público infantil (grabó muchos discos). pic.twitter.com/6b1WSE4fBM — Fausto Fernández (@faustianovich) March 25, 2023

Estuvo en el Ejército de Estados Unidos

“Chabelo” fue reclutado a los 18 años por el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea (1950-1953). Sirvió algunos meses en una base militar en San Diego, pero nunca combatió porque el conflicto terminó en aquellos días.

Ver más Xavier López Rodríguez conocido como “Chabelo”, nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935. Sus padres eran originarios de León, Guanajuato y se mudaron a Estados Unidos antes de su nacimiento. A los 18 años fue reclutado por el ejército estadounidense y #Chabelo pic.twitter.com/8Aq02tPiDt — María Félix (@andregrupo) March 25, 2023

Estudió Medicina

“Chabelo” regresó a México e ingresó a los 18 años a la UNAM para estudiar en la Facultad de Medicina. Para pagar la carrera, trabajó con una jornada de medio tiempo en la empresa recién creada llamada Televicentro, la cual se convertiría en Televisa. Aunque egresó de la Licenciatura de Medicina y trabajó un par de años en un hospital privado, su vida se inclinó por el mundo del entretenimiento.

Ver más A los 88 años, murió el reconocido actor, comediante, conductor, locutor y productor Xavier López Rodríguez “Chabelo” (1935-2023).

El artista nació en Chicago, EUA, el 17 de febrero de 1935. Durante su juventud, estudió Medicina, mientras inició su trayecto en la televisión. pic.twitter.com/LzOD5xh9bO — Teatros Ciudad de México (@TeatrosCdMexico) March 25, 2023

“Chabelo” medía 1.92

Xavier López “Chabelo” no solo personificaba a un niño travieso con pantalones cortos y zapatos tenis que hacía berrinches y no se dejaba de los adultos. En la realidad, medía 1.92 centímetros, una estatura muy poco común para los hombres en México, ya que el promedio va desde los 1.62 a los 1.78.

Ver más El día que Xavier López Rodríguez “Chabelo” le dio una buena cachetada a Mario Moreno “Cantinflas” cuando ambos actuaron en la película “El Extra”en 1962. Panchito, un niño muy desarrollado de 15 años y una altura de 1.92 m le reclama a Cantinflas sobre los daños de su bicicleta pic.twitter.com/lTvBzFHJUy — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) February 27, 2023

Su nombre artístico lo sacó de un libro

Su nombre artístico lo adoptó tras contar un chiste sacado de un libro en el que se relataba la historia de un niño llamado “Chabelo”. Lo interpretó por primera vez en 1954 en un programa de televisión y, desde entonces, nunca lo abandonó hasta su muerte.

Ver más Mis condolencias por el fallecimiento de Javier López "Chabelo"; a Teresita su señora, a Óscar, y a todos sus hermanos. Un abrazo.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescat in pace, amen. pic.twitter.com/oN0rV2IiCk — PacoCalderónCartones🇲🇽❤️🇺🇦 (@CartonCalderon) March 25, 2023

Recibió dos premios Guinness

En 2012 recibió dos Récord Guinness. El primero por ser el conductor infantil con la carrera más larga, ya que durante 48 años se mantuvo al aire con el programa “En Familia, el cual sólo fue interrumpido para transmitir las inauguraciones de algunos Mundiales de fútbol o la visita del Papa Benedicto XVI. El segundo, por haber sido el actor que por más tiempo ha interpretado un personaje, en su caso a “Chabelo” por 57 años.

Ver más El actor y comediante #Chabelo falleció a los 88 años de edad.

Era considerado “el amigo de todos los niños” tras conducir el programa “En familia” por casi cinco décadas.

El programa recibió un Récord Guinness en 2012 por 44 años de transmisión y más de 2,300 emisiones pic.twitter.com/oCBwmLlM8m — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 25, 2023

Era coleccionista

“Chabelo” tenía una pequeña colección de motos, que empezó con una Vespa. En vida, declaró que la moto ejercía en él una liberación y una tranquilidad. Así lo dijo: “Me siento tan bien, tan libre. Eso es lo que me produce subirme arriba de una moto”, confesó en una entrevista televisiva hace dos años.

Ver más ¡Abran paso a Chabelo motorizado! #Chabelo en su moto de colección BMW R100T año 1980. pic.twitter.com/4oyr7ELi2j — Miguel Ángel Cátaro (@MaronGuason) January 24, 2021

También tenía una colección de ranas, animales que le apasionaban porque, según confesó “nunca retrocede, ni siquiera para alcanzar impulso, siempre va hacia adelante”.

Ícono del cine infantil

“Chabelo” tuvo una presencia importante en la llamada época de oro del cine mexicano, en donde compartió pantalla con actores de la talla de Mario Moreno “Cantinflas” y Mauricio Garcés. Filmó más de 30 películas.

Ver más Xavier López «Chabelo» debutó en la pantalla grande en 1958 con la película «Viaje a la Luna». Despedimos al niño eterno que fue y que vivirá en su alegría y optimismo.🤍🤍🤍



📷: Archivo @FilmotecaUNAM pic.twitter.com/37EXRCEbuK — TV UNAM (@tvunam) March 25, 2023

Fue dirigido por Ismael Rodríguez. En las películas “Pepito y la lámpara maravillosa” y “Chabelo y Pepito contra los monstruos”, de las cuales fue protagonista, fueron producidas por Alfredo Ripstein. Ente las más recordadas: “Mi fantasma y yo”, “La criada bien criada” y “Viaje a la Luna”.

Le iba al América

Xavier López “Chabelo” fue un americanista de hueso colorado. Cuando llegó a la Ciudad de México a los nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol y decía que era interesante oírlos. En una entrevista declaró: “Mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista”.

Ver más El eran Chabelo y sus dos amores: el America y Televisa. Foto de @gsaavedraphoto pic.twitter.com/Om3mYUVQQd — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 25, 2023

Se casó dos veces

Xavier López se casó dos veces y tuvo tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel. Primero se contrajo matrimonio con la actriz cubana Angelita Castany. Ese casamiento sólo duró 3 años. Luego, se casó con Teresita Miranda, quien varias veces tuvo que desmentir de las presuntas muertes de “Chabelo” que inventaban los cubernautas en redes sociales.

Ver más Chabelo y su esposa Teresita Miranda. pic.twitter.com/puiz1d9PGU — Cosas de la PANCH (@CosasDeLaPanch) March 25, 2023

Creador de inolvidables frases célebres

“Chabelo” utilizaba distintas palabras que terminaron incorporándose al léxico mexicano como “cuate” para referirse a un amigo o “catafixia” para hablar del intercambio de un objeto por otro. Entre las frases más usadas por él estaban: “¿Quieres ruido o silencio?” si los concursantes de su programa se subían a la escalera o una “espantosa equis”, si metían la mano y no acertaban en sus concursos.

Ver más Para cualquier niño, era un sueño ir a En Familia con Chabelo y participar en la catafixia.

Chabelo nunca permitió que ningún niño se fuera con las manos vacías, aunque le entrara a la catafixia.



Por eso era el amigo de todos los niños. pic.twitter.com/sUnif7cKTm — Janosik García (@Janosikgarciaz) March 25, 2023

Formaba parte de la “carabina de Ambrosio”

“Chabelo” también participó en otras emisiones, como “La carabina de Ambrosio”, un programa de comedia que fue transmitido en varios países de América Latina y en donde compartía créditos con otras importantes figuras de la televisión mexicana del momento, como Alejandro Suárez, César Costa o Paco Stanley.

Ver más JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA La tremeda tacleada que le mete Chabelo a César Costa en cadena nacional no tuvo madre.

“Los Panditas” en La Carabina de Ambrosio… pic.twitter.com/atc3PsDjBE — Tatianotzin Oficial 🥦 (@tatianotzin) March 25, 2023

Grabó 13 discos

Seguramente coreaste canciones como el “Garabato Colorado” y Adiós Superman”. Pues bien, “Chabelo” grabó 13 discos utilizando la voz de su personaje y su imagen fue usada en juguetes y zapatos. Entre su discografía se encuentran algunos como: “Chabelo para siempre”, “Escuelita mía”, “Cri Cri en los sueños de Chabelo”, “En Familia”, “Chabelo” y otros más.

Ver más No era fan de Chabelo, pero soy coleccionista de música infantil… pic.twitter.com/MNpdgRxkZY — ProfeHugo (@ProfeHugo2) March 25, 2023

Sea como sea, tal vez haya muchos datos más que no sabías de él, pero lo que sí sabemos para aquellos que nos despertábamos cada domingo para ver su programa es que “Chabelo” se quedó en el recuerdo de millones de mexicanos, quienes ahora lo despiden con cariño. Los memes pueden esperar para después.