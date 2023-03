¡Rugía los motores! Xavier López “Chabelo” tenía gusto por el motociclismo

Xavier López, mejor conocido como “Chabelo”, murió a los 88 años el 25 de marzo de 2023, dejando un importante legado en la televisión mexicana, pues, por años estuvo al frente del programa “En familia”, mismo que llegó a su fin en 2015; sin embargo, su pasión por la conducción y la actuación no fueron las únicas del famoso, pues, también tenía un gusto por las motocicletas. Y Unotv.com te da más detalles de esa faceta del querido conductor.

El famoso, que fue despedido por varias importantes personalidades del mundo del entretenimiento y la vida pública de México, demostró su interés por el motociclismo pues, según confesó para el canal de YouTube Motorista TV, las motos representaban para él “liberación”.

“La moto ha ejercido en mí una liberación o una tranquilidad; una forma de sentirme tan bien, tan libre, tan a gusto, tan disfrutar la vida, eso es lo que me produce subirme a una máquina”,

En dicha entrevista concedida por el famoso que quedó fuera de los Juegos Olímpicos por falta de dinero, recordó que cuando inició a andar en moto, “era muy feliz”.

Además, López, quien fue parte de varias cintas con su voz normal, aseguró que su pasión por las motos era una de las que disfrutaba en compañía de sus tres hijos, a quienes, dijo, les dio libertad para que escogieran si seguían el gusto como él.

“Realmente la máquina la disfruto con mis hijos, con mi mujer y también solo… Como cualquier padre, en el momento que empecé a andar en una moto, lo único que no podía decirles a mis hijos es que no me gustaría que anduvieran en una moto, entonces les di la libertad de que escogieran y, afortunadamente, de los tres hijos que tengo, nada más a uno le gusta andar en la moto”,

Xavier López “Chabelo”