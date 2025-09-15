Ximena Sariñana lanza “No es igual”, una canción honesta y poderosa

GENERANDO AUDIO...

Ximena Sariñana se presentará en el Teatro Metropólitan. Foto: Cuartoscuro

Ximena Sariñana presentó “No es igual”, su nueva canción y el primer adelanto de su próximo EP “Las cosas simples”, con el que cerrará su trilogía musical “Existencia Kamikaze”.

En entrevista con unotv.com, la artista describió el tema como una de las composiciones más poderosas y honestas de su carrera, destacando su profundidad emocional y su capacidad de conectar con quienes la escuchan.

“Es una canción muy linda, muy poderosa, que escribí desde un lugar honesto y profundo”, compartió Sariñana. Esta pieza, que marca el inicio de una nueva etapa musical, invita a la reflexión y a la aceptación personal, temas que la artista ha explorado a lo largo de esta trilogía de EPs.

“No es igual”: una canción sobre la aceptación y la conexión

Sariñana explicó que “No es igual” nace desde una necesidad de expresar emociones reales, sin adornos ni filtros. Para ella, el secreto está en la honestidad: “Siempre busco hablar con la verdad y escribir desde lo vivencial. Creo que la gente conecta con eso”.

El mensaje central de la canción es claro: aceptarte tal como eres es esencial para que otros puedan hacerlo también. “Le estás diciendo a la otra persona: yo sé cómo soy, pero también sé que mi presencia en tu vida la hace mejor. Eso es bonito cuando llega alguien que te acepta tal cual eres”, comentó.

Un cierre introspectivo para su trilogía musical

“No es igual” es parte de “Las cosas simples”, el último EP de la trilogía “Existencia Kamikaze”, compuesta por los discos “Ojos diamante” y “Rompe”. Esta última entrega, explica Ximena, representa el momento de calma tras la tormenta.

“El primer EP es como el volcán dormido; ‘Rompe’ es la explosión y ‘Las cosas simples’ es lo que queda después: la reflexión, la introspección, las conclusiones. Es un cierre necesario para volver a comenzar”, detalló.

Esta trilogía no solo explora sonidos diversos, también traza una narrativa emocional que conecta con etapas vitales que muchas personas enfrentan: presión, ruptura y reconstrucción.

Existencia Kamikaze: nueva gira y álbum

Con el lanzamiento de “Las cosas simples”, Ximena también se prepara para una nueva gira titulada “Existencia Kamikaze”, con la que presentará en vivo toda la historia que ha construido durante este ciclo musical. La cita más esperada será el 14 de noviembre en el Teatro Metropólitan, un escenario que considera casi su casa.

“Siempre termino regresando al Metropólitan. Es un lugar muy especial para mí, lo conozco desde mi primer disco”, dijo emocionada.

Los conciertos serán una experiencia narrativa completa: “Va a ser muy lindo contar toda la historia sin guardarnos nada, con toda la música ya disponible y un show trabajado con mucho detalle desde el inicio del ciclo”, adelantó.

Influencias musicales y nuevos descubrimientos

Durante la entrevista, Ximena también habló de las influencias que la han marcado a lo largo de su vida: desde los Beatles y Fiona Apple hasta Björk, Julieta Venegas y Radiohead.

Pero también se mantiene atenta a nuevas propuestas: Silvana Estrada, Paloma Morphy y el último disco son algunos de los proyectos recientes que la han inspirado. “Me gusta mucho descubrir música nueva”, aseguró.

¿Qué sigue para Ximena?

Por ahora, la prioridad de Sariñana es cerrar con fuerza el ciclo de “Existencia Kamikaze”. Entre los lanzamientos y la gira, su enfoque está en conectar con su público a través de la música: “El proyecto más importante es el álbum, la música nueva y los shows”.