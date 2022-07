Sí soy “Diva” porque soy “fregona”: Ximena Sariñana

Ximena Sariñana tiene muy poco tiempo para descansar, pues entre su carrera como cantante, actriz y madre de familia no se da abasto. A pesar de los éxitos, las comparaciones que existen en redes sociales con otras cantantes y que la persiguen desde el inicio de su carrera, ella se concentra en hacer música y hacer equipo con todas esas mujeres con quienes la equiparan.

“Natalia (Lafouorcade) siempre me impulsó a ser una mejor persona, a ser una mejor música, siempre me abrió las puertas, me enseñó, me ayudó y siempre estuvimos ahí la una para la otra”.