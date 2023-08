Xuxa pide disculpas por distorsionar estándares de belleza; “era la Barbie de otra época”

Xuxa concedió una entrevista al New York Times. Foto: GettyImage

Maria da Graça Xuxa Meneghel, mejor conocida como Xuxa, pidió disculpas por “ser la Barbie” de otra época. La animadora brasileña se excusó por haber promovido con su show televisivo el estereotipo de la mujer rubia, blanca, alta y delgada.

La brasileña concedió una entrevista al diario New York Times donde dijo que “venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños. Una Barbie de aquella época. Ella (por la muñeca de Mattel) venía con un autito rosa. Yo venía con una nave espacial rosa. Madre santa, qué trauma les puse en la cabeza a algunos niños. No fui yo quien lo decidió. Pero lo avalé”.

Al mismo tiempo Xuxa reveló que ella misma estuvo sometida a crueles ideales de belleza: “desde pequeña me veían como un pedazo de carne”, dijo. Le dijeron que perdiera peso, la obligaron a someterse a cirugía plástica y le prohibieron cortarse el cabello. “Una muñeca tiene que tener el pelo largo”.

El motivo por el que la artista está reevaluando su rol en la creación del imaginario infantil brasileño es que una serie documental sobre su vida lo ha hecho antes y ha puesto sobre la mesa lo que fue siempre estuvo ahí: un país con población mayoritariamente negra, ¿cómo es posible que el mayor referente fuese esa inmaculada rubia? La propia Xuxa ha admitido que en su momento no lo veía mal, aunque ahora es perfectamente consciente

La animadora apuntó que el mayor problema eran los estándares de la época. “En los años 80, no podías encontrar una telenovela en la que la empleada no fuera negra. No es culpa del show de Xuxa. Es culpa de todo lo que nos transmitían como normal”.