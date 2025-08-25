Ya abrió en CDMX la fan store de Oasis, esto es lo que encontrarás

GENERANDO AUDIO...

Ya abrió la fan store de Oasis. Foto: David Rubí

Oasis, la emblemática banda de britpop que regresa a México tras 15 años de separación por el conflicto entre los hermanos Noel y Liam Gallagher, calienta a los miles de seguidores que asistirán a sus presentaciones en el Estadio GNP de la Ciudad de México con la apertura de la Oasis Fan Store, que abrió sus puertas este lunes en Plaza Carso.

Tras el éxito rotundo de estas tiendas temporales en ciudades como Manchester, Londres y Edimburgo, ahora es el turno de la capital azteca, donde abrió del 25 de agosto y hasta el 13 de septiembre en coincidencia con el último show que ofrecerá la banda en nuestro país y se convirtió en tendencia por el impacto de la banda que generó que se agotaran las entradas con cita a través de la página de internet.

La experiencia Live ’25 llega a México con la colección oficial de mercancía Oasis Live ‘25, entre las que destacan productos como ropa para hombre y mujer, principalmente, camisetas, sudaderas y piezas de edición limitada.

También, podrán encontrar accesorios exclusivos: posters oficiales, gorras, tote bags y más. Entre lo más solicitado por los seguidores de los Gallagher son las playeras con diseños especiales con las portadas de sus discos como “Definitely Maybe”, “(What’s The Story) Morning Glory?”, y sencillos como “Wonderwall” o “Supersonic”.

Foto: David Rubí

Las grandes ausentes de esta instalación son las prendas de Oasis x Adidas, las prendas que todo mundo quiere conseguir pero que no llegarán a nuestro país. La colección Oasis x Adidas Originals retoma los códigos estéticos que marcaron los años noventa.

¿Pueden entrar sin cita?

Foto: David Rubí

El acceso a la Oasis Fan Store en CDMX será libre, aunque de preferencia se requiere cita previa sino quieren hacer largas filas, pero en caso de no conseguir la confirmación vía electrónica pueden llegar, solicitar una ficha y esperar a que los organizadores les den acceso aunque puede haber esperar de hasta una hora.

En este link pueden intentar conseguir una entrada con cita programada.

¿Dónde está la Oasis Fan Store en CDMX?

El lugar elegido para la Oasis Fan Store es Plaza Carso que se localiza en Lago Zurich 245, Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.