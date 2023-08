¡Wooow! Yahritza Martínez causa sensación por supuestas fotos de su cambio de look

Yahritza Martínez, de 16 años, triunfa con el tema “Frágil”. Foto: Getty Images

Yahritza Martínez, quien sigue en el ojo del huracán por sus declaraciones contra México, sorprendió al público con su cambio de look luego de publicarse supuestas fotos de la cantante.

¿Cómo es el cambio de look de Yahritza Martínez?

Un video compartido en TikTok muestra el supuesto cambio de look de la intérprete de “Frágil”, quien aparece portando un largo vestido beige con pedrería y maquillaje natural.

En otro clip, Yahritza Martínez luce un traje blanco con escote, aretes circulares de gran tamaño y maquillaje, además de un peinado hacia atrás, que no suele utilizar en su cotidianidad.

Finalmente, en un último video, la intérprete de “Soy el Único” aparece con una sudadera blanca, pero al cambiar la toma, luce un vestido, con aretes largos y un pequeño rizo en el cabello.

Es importante señalar que, al parecer, las imágenes fueron diseñadas por una plataforma de inteligencia artificial (IA), misma que reveló la supuesta fisonomía del bebé de Nodal y Cazzu.

Sin embargo, Yahritza Martínez no se ha pronunciado respecto a dichas imágenes, aunque los usuarios, a pesar de su molestia, expresan que “eres muy bonita” y que “te ves mejor así”.

¿Qué dijeron los integrantes de Yahritza y su Esencia?

En una entrevista que ofrecieron en México, los integrantes de Yahritza y su Esencia fueron cuestionados sobre su gusto por el país, aunque sus respuestas no fueron del agrado del público.

“Sí me gusta (México), pero no me gusta cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo, pero sí me gusta aquí”, expresó Yahritza Martínez.

Al llegar el micrófono a manos de Armando, su hermano mayor, el joven señaló que no le gustaba la comida de México, ya que, a su parecer, en Washington tiene mejor sabor y es más picante.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó el integrante de Yahritza y su Esencia.

Finalmente, Jairo, de 18 años, confesó que tampoco le gustaban los platillos mexicanos, ya que, según sus palabras, es un poco “delicado”, por lo que no come muchas cosas, incluido el chile.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y, pues, casi nada más como chicken (pollo), puras alas, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, dijo el hermano menor de Yahritza Martínez.