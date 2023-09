“La neta, es un orgullo ser mexicano”: Yahritza Martínez pide disculpas al público de México durante un concierto en Monterrey

La joven, de 16 años, saltó al éxito con el tema “Frágil”. Foto: Getty Images

Yahritza Martínez pidió disculpas luego de la ola de críticas por expresarse mal de México y su comida, razón por la que sus seguidores se molestaron.

Yahritza Martínez pide disculpas a México en concierto en Monterrey

En un reciente concierto ofrecido en el Foro Tims, en Monterrey, Nuevo León, mismo que fue sold out, Yahritza Martínez hizo una pausa y pidió disculpas al público por sus comentarios.

“Hoy vine aquí a pedirles perdón”, expresó la cantante.

Yahritza Martínez, quien fue defendida por Paquita la del Barrio, se mostró un poco nerviosa, pero con total humildad, asegurando que nunca quiso ofender a nadie.

“La neta nunca fue nuestra intención ofender a nadie”, dijo la intérprete de “Frágil”.

Finalmente, la cantante, quien es exponente de los corridos tumbados, señaló que se siente orgullosa de ser mexicana y que no dejará de representar la sangre del país.

“La neta es un orgullo ser mexicano. Mis papás son mexicanos. La sangre mexicana siempre la vamos a representar”, puntualizó Yahritza Martínez.

¿Qué dijo Yahritza Martínez respecto a México?

En una entrevista, la cantante, quien junto a sus hermanos conforma el grupo Yahritza y su Esencia, señaló que no le gustaba mucho la Ciudad de México debido al ruido.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto o estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo”, expresó Yahritza Martínez.

Por otro lado, Armando, de 25 años, quien es hermano mayor de la intérprete de “Frágil”, misma que rompió estereotipos con su look, dijo que no le gustaba la comida de México.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo el joven.

Finalmente, Jairo, de 18 años, señaló que tampoco era fan de la gastronomía mexicana, ya que, según sus palabras, es un poco “delicado”, por lo que no come cosas que tengan picante.

“Yo soy bien delicado y, pues, casi nada más como chicken (pollo), puras alas, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, afirmó el hermano menor de Yahritza Martínez.