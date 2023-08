“Nosotros amamos el país”: Yahritza Martínez rompe el silencio y ofrece disculpas tras hablar mal de México

La cantante triunfa en la música junto a sus hermanos. Foto: Instagram @yahritza

Yahritza Martínez rompió el silencio y ofreció disculpas luego de que, durante una entrevista, la cantante, al igual que sus hermanos, se expresaran mal de la cultura de México.

Yahritza Martínez pide disculpas tras hablar mal de México

A través de TikTok, la cantante, quien es exponente de los corridos tumbados, en conjunto con su hermano Jairo, ofreció disculpas por la forma en que se expresaron de México.

@yahritza Aquí le dejamos este mensaje desde el fondo de nuestro corazones ♬ original sound – Yahritza

“Y pues, les ofrecemos una disculpa, de todo corazón. Si ofendimos a alguien, esa nunca fue nuestra intención”, expresó Yahritza Martínez.

La intérprete de “Frágil” dijo sentirse orgullosa de México, por lo que su intención nunca fue ofender al país, ya que se sienten agradecidos con el público que los apoya en su carrera.

“Nosotros amamos a México, nuestra cultura y a su gente y poder ser parte de esa cultura. Y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención”, dijo la cantante, de 16 años.

¿Qué dijo Yahritza Martínez respecto a México?

En una entrevista con medios de comunicación, la cantante, quien, junto a sus hermanos, conforma el grupo Yahritza y su Esencia, señaló que no le gusta mucho la Ciudad de México.

“Sí, me gusta, pero no me gusta cuando me levanto o estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo”, expresó Yahritza Martínez.

¿Qué dijeron los demás integrantes de Yahritza y su Esencia?

Al llegar el micrófono a manos de Armando, de 25 años, el joven señaló que no le gusta la comida de México, ya que, a su parecer, la de Washington tiene mejor sabor y es más picante.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo el hermano mayor de Yahritza Martínez.

Finalmente, Jairo, de 18 años, confesó que tampoco le gustan los platillos mexicanos, ya que, según sus palabras, es un poco “delicado”, por lo que no come muchas cosas, incluido el picante.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y, pues, casi nada más como chicken(pollo), puras como alas, también que no tengan chile, no me gusta nada de eso”, expresó el hermano menor de Yahritza Martínez.

Actualmente, Yahritza y su Esencia, cuyos padres son originarios de Michoacán, gozan del éxito gracias a su tema “Frágil” junto a Grupo Frontera, que ya supera los 200 millones de streams en Spotify