Yahritza y su esencia habló tras polémica con comida mexicana. Foto: AFP

Yahritza y su Esencia se volvió tendencia desde hace varios días debido a comentarios desafortunados sobre la gastronomía mexicana, que causaron molestia entre las personas que comenzaron la cancelación de la banda de corridos tumbados.

Ante la molestia de los cibernautas, Yahritza Martínez y sus hermanos concedieron una entrevista al canal de Pepe Garza, en donde destacaron que sí consumen comida mexicana.

“Sí comemos comida mexicana, pero él es más delicado que no le pone salsa o guacamole o cosas así”, destacó Yahritza Martínez

Además, aseguraron que el no conocer el lugar de sus raíces les causó un impacto y reconocieron que venir a México “era algo nuevo”.

“No se nos ha dado el don de ir al lugar de donde soy, Jiquilpan, Michoacán, porque no tuvimos esa dicha de poder ir cuando éramos niños y sí quisiéramos. (No ir) nos afectó. Era algo nuevo para nosotros ir a México”. Armando, hermano mayor de Yahritza Martínez

En su defensa, Yahritza Martínez aseguró que su reacción al popular refresco en bolsita no fue de asco, incluso afirmó que ella pidió que le pusieran el líquido en la bolsa de plástico.

“No era como que ‘ay, qué asco’, no era así. Cuando me graba, siempre le hago una cara, siempre me está grabando y ahí salió con la bolsa… y se miró mal, pero no era porque ‘ay, me da asco’ con malicia”.

“Me siento más cómoda hablando en inglés”: Yahritza Martínez

Sin embargo, aunque dijeron que la situación que los llevó a ser virales en redes sociales está fuera de contexto, Yahritza Martínez afirmó que se siente más “cómoda” hablando en inglés que en español.

“Yo quería contestar, no en mala manera ni nada, yo sólo quería contestar, no nada más porque canto en español significa que tengo que hablar en español… Yo hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés por la razón de que crecí hablando en inglés”, explicó Yahritza Martínez