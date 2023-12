Yailin la más viral, ¿quién es la influencer y cantante detenida por agresión?

Yailin la más viral saltó a la fama en TikTok. | Foto: @yailinlamarealviral.

La influencer Yailin La Más Viral fue detenida en Miami, Florida, este viernes 15 de diciembre, por presuntamente haber agredido a su novio, el rapero Tekashi 6ix9ine, según reportes de la prensa internacional.

Sin embargo, el locutor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, reveló que luego de pasar un tiempo detenida, la influencer fue puesta en libertad.

Pero, ¿quién es Yailin La Más Viral?

El nombre real de Yailin La Más Viral es Georgina Lulú Guillermo Díaz. Tiene 21 años y es originaria de República Dominicana.

Es influencer y cantante. Inició su carrera musical en 2019 con el single “Quien me atraca a mí (remix)”. Posteriormente, en 2020, lanzó su pegajoso tema “Yo no me voy acostar” con Tokischa y La Perversa.

No obstante, saltó a la fama gracias a TikTok. De hecho, fue con el lanzamiento de la canción “Chivikira” ft. El Villano RD en la red social, que Yailin ganó reconocimiento internacional.

En 2022 sostuvo un romance con el reguetonero Anuel AA, con quien se comprometió a pocos meses de iniciar una relación. Sin embargo, su relación estuvo empañada de críticas que aseguraban que Anuel estaba usando a Yailin para olvidar a la cantante Karol G.

A pesar de ello, la pareja contrajo matrimonio civil en junio del mismo año, pero tras el nacimiento de su hija Cattleya, la relación se terminó.

En 2023, Yailin comenzó una relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien se presume sostuvo una relación violenta.