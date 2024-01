Yalitza Aparicio confiesa el miedo y los retos que tuvo que enfrentar tras “Roma”

Yalitza Aparicio nació en Oaxaca. Foto: Gettyimages.

Yalitza Aparicio saltó a la fama en 2019, tras protagonizar la multipremiada película de Alfonso Cuarón “Roma”. La vida le cambió por completo a la actriz, quien decidió dejar a un lado la docencia para abrirse paso en la industria del cine.

En entrevista con Unotv.com, la oaxaqueña reveló que ella y su familia han tenido que enfrentar muchos cambios en su vida, no solo por la fama que ha adquirido en el mundo, también por la serie de inseguridades que comenzó a sentir Yali, tras estar en el ojo de todos.

“Yo siempre me había aceptado como soy, mientras estaba en mi zona de confort, pero cuando salí de ahí me di de topes al darme cuenta de que la seguridad que en mi familia me habían transmitido, porque los que me rodean son similares a mí, el resto de la sociedad no lo tenía en claro”.

La gente comenzó a cuestionarla por su físico, por su talento y sobretodo por considerar que lo que le ha pasado a Yalitza solo se trata de “un golpe de suerte”.

“En redes sociales, cuando comencé a recibir comentarios negativos, mi agencia de representación empezó a ver quiénes mandaban tantos mensajes, lo curioso es que las personas que me estaban ofendiendo son idénticos a mí. Yalitza Aparicio

Famila de Yalitza Aparicio también tuvo que lidiar con el acoso

Aparicio es de Tlaxiaco, una ciudad de Oaxaca, el estado que tiene la mayor población indígena en México, su participación en “Roma” abrió puertas a mujeres indígenas en el cine, algo que no venía sucediendo.

Detrás de ella hay una familia que la apoya, su padre, Raúl Ismael Aparicio, un hombre de origen mixteco, mientras que su madre, Margarita Martínez, que nació en el seno de una familia triqui.

Creció junto a ellos y sus hermanos Luna Edith y Alex Uriel, este último falleció a los 18 años en un accidente de automóvil mientras trabajaba como taxista.

Según compartió Yali, para ellos también ha sido complicada toda la atención y acoso de la prensa: “lo hablaba mucho con ellos, me decían a ver, tú eres la figura pública. Tú así lo decidiste, pero los medios tienen que entender que no toda la familia lo aceptó”.

Sin prisa por elegir grandes proyectos

Tras la nominación al Oscar hace cinco años, Yalitza Aparicio ha decidido “tomarse con calma” su carrera como actriz, a pesar de los múltiples consejos que recibió de mucha gente, quienes le recomendaban que aceptara todos los proyectos que le llegarán, ella ha optado por prepararse más y darle versatilidad a los papeles que interpreta frente a la cámara.

“Me encanta ver cómo trabajan los compañeros y verlo, también necesito hacer roles diferentes y no importa que sean pequeños porque también de esos aprendes”. Yalitza Aparicio, actriz.

Por el momento Yalitza no tiene proyectos en puerta, pero sigue siendo importante para ella intentar ayudar a las personas más necesitadas y darle voz a los que antes no la tenían.