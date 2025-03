Yami Safdie: cantautora argentina que conquistó TikTok y ahora los grandes escenarios

GENERANDO AUDIO...

La música de Yami Safdie ha encontrado un espacio especial en el corazón de sus seguidores, especialmente gracias a su voz, estilo y canciones como “En otra vida” o “Bolero”.

En entrevista con Unotv.com, la artista argentina, quien comenzó su carrera compartiendo covers en redes sociales, ha logrado consolidarse como una de las voces emergentes más interesantes del panorama musical latinoamericano.

“Siempre me gustó cantar y escribir canciones. Empecé subiendo covers a TikTok y, gracias a eso, me gané bastantes seguidores. Hace dos años comencé a sacar mi propia música y lancé mi disco Dije que no me iba a enamorar, donde colaboré con artistas como Milo J, Micro TDH y Rusher King“, contó Yami en entrevista.

Sin embargo, el gran impacto de “En otra vida” ha sido impulsado en gran medida por TikTok, donde la canción se convirtió en tendencia con historias emotivas de los usuarios. “La gente hizo un trend que se súper pegó y es hermoso porque es sentimental. Cuentan cosas que les hubiera gustado que fueran diferentes, y eso hizo que la canción conectara aún más”, explicó Safdie.

La colaboración con Lasso surgió de manera orgánica. “Yo escribí la canción en mi casa, llorando con la guitarra, y sentí que tenía algo especial. Lasso la encontró en TikTok, conectó con ella y decidimos hacerla juntos. No podría haber habido una mejor colaboración”, afirmó.

Un estilo sin límites

Uno de los aspectos más interesantes de la música de Yami Safdie es su versatilidad para navegar entre distintos géneros. “La música que escucho y que he escuchado a lo largo de mi vida influyó en mí. Me resulta difícil encasillarme en un solo estilo, me gusta jugar con distintos sonidos y melodías”, comentó.

En su álbum Sur, Yami exploró una fusión entre el pop, lo urbano y elementos folklóricos. “Fue un proceso muy experimental y divertido. Con mi productor, Coco, investigamos mucho y encontramos una forma de reinterpretar géneros como el bolero desde nuestra perspectiva”, explicó.

Ahora, la artista se prepara para el lanzamiento de un nuevo disco, del cual En otra vida es el primer adelanto. “Es un proyecto más íntimo, acústico y minimalista, con el foco en las historias y las letras. Habla de mis experiencias y reflexiones, y creo que muchas personas podrán sentirse identificadas”, adelantó.

La fuerza de la escena musical argentina

El auge de la música argentina en los últimos años ha sido innegable, con artistas emergentes que han logrado trascender fronteras. “Se ha desarrollado una escena enorme en muy poco tiempo, y creo que su éxito se debe a la unión y colaboración entre todos. Nos apoyamos dentro y fuera del estudio”, explicó Safdie.

Para Yami, artistas como Duki fueron clave en la evolución de la escena actual, pero también reconoce la importancia de los grandes referentes históricos de la música argentina. “Crecimos escuchando a Charly García y Fito Páez, y eso se nota en la forma de escribir y en la melancolía presente en nuestra música”, reflexionó.

Si bien en su infancia no encontraba muchas mujeres referentes en la música argentina, Safdie considera que figuras como María Becerra han abierto camino. “Ella salió de YouTube sin ningún contacto ni ayuda de la televisión, y construyó su propio camino. Fue la primera que me hizo pensar ‘si ella pudo, quizás yo también’”, concluyó.