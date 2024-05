Por sus 3 años en OnlyFans, Yanet García hizo regalo especial a sus seguidores

Yanet García celebró a lo grande sus 3 años en OnlyFans y de paso, le hizo un regalo especial a sus fans que seguramente terminó por sorprenderlos.

La joven que tuvo sus inicios en la televisión mexicana como la chica del clima, festejó un año más de su permanencia en OnlyFans, la plataforma en la que comparte contenido exclusivo al igual que otras famosas como Celia Lora y Karely Ruiz.

Yanet García compartió lo emocionada que se encuentra por cumplir 3 años en OnlyFans, plataforma a la que se unió en 2021. Para celebrar, publicó un mensaje especial:

“Este mes es muy especial para mí porque han pasado 3 años desde que empecé OnlyFans. Ha cambiado completamente mi vida y me siento muy agradecida por todo el amor y apoyo que siempre me han dado porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias a todos los que han formado parte de mi equipo durante este tiempo y por ser parte de este sueño”

Yanet García