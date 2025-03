GENERANDO AUDIO...

Yanet García aseguró que un video desfavorable está editado. Foto: GettyImages

La modelo y actriz Yanet García fue tendencia en redes sociales tras su participación en la alfombra roja de la película “Qué huevos Sofía”, donde forma parte del elenco. Durante el evento, ofreció entrevistas a los medios, pero un video viral despertó críticas sobre su apariencia.

Usuarios en redes comentaron que la modelo lucía diferente a como se muestra en sus publicaciones, atribuyéndolo a exceso de maquillaje o el uso de filtros en redes sociales. Algunos especularon que su imagen podía estar relacionada con su expareja Lewis Howes, quien recientemente contrajo matrimonio con Martha Higareda.

Yanet García niega alteraciones en su rostro y responde con video

Ante los comentarios, Yanet García publicó un video en sus redes sociales en el que aparece sin maquillaje para demostrar que el clip viral fue editado.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros. No soy perfecta, pero no estoy como me pusieron en ese video. No me parece justo que alteren un contenido para dañar mi imagen”, afirmó.

Señaló que el material fue modificado con herramientas digitales para generar controversia y obtener vistas en redes.

@iamyanetgarcia Que lamentable que tengan que hacer alteraciones en los videos para generar visitas. ♬ sonido original – iamYanetGarcia

Descarta relación con su expareja y se enfoca en su carrera

Durante su mensaje, Yanet García también abordó las especulaciones sobre su relación con Lewis Howes, descartando que su imagen tenga relación con su pasado sentimental.

“No se dejen llevar por la prensa amarillista. Me siguen preguntando por una relación que terminó hace cinco años. Estoy cumpliendo mis sueños con una película y no tengo nada más que decir”, expresó.

Pide no caer en desinformación en redes sociales

La modelo finalizó su mensaje recomendando a sus seguidores ser críticos con el contenido que circula en internet, pues muchas veces es alterado para generar polémica.

“Muchas veces el contenido que está allá afuera no es real. No sé qué le hicieron al video para que mi piel se viera así. No se confundan”, concluyó.

