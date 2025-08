GENERANDO AUDIO...

Yanin Campos, exparticipante del reality "MasterChef México"

Yanin Campos, exparticipante del reality “MasterChef México”, habría denunciado amenazas antes del fatal accidente automovilístico que le costó la vida el pasado 4 de agosto.

El video había sido publicado por Campos en su cuenta de TikTok, pero fue eliminado después de darse a conocer la noticia de su fallecimiento.

¿Qué fue lo que dijo Yanin Campos?

“Vete a la mierd*. Yo ya no voy a caer más en tu juego. ¿Quieres que me salga lo loca? ¿Quieres que me salga lo pinch* loca? Y sabes qué… a mí me vale porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si yo me atrevía a decir algo, me vale madr*“, se escucha en el video.

En el video, Campos no ofrece contexto sobre a quién iba dirigido el mensaje, solo se sabe que expresó sentirse intimidada, pero hasta el momento no existen más datos sobre la supuestas amenazas.

De momento, familiares de la participante del reality no se han pronunciado sobre la filtración del video y lo que dijo Campos.

Las causas del accidente donde perdió la vida Campos, a los 38 años, aún no han sido esclarecidas por las autoridades y siguen las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó.

¿Quién fue Yanin Campos?

Yanin Campos, originaria de Chihuahua, ganó notoriedad tras participar en la cuarta temporada de “MasterChef México” 2018 donde quedó en sexto lugar, pero regresó a la competencia en “La Revancha” en 2019.

También se desempeñó como enfermera y conductora del programa “La Tertulia”, además incursionó en redes sociales y creó contenido en OnlyFans, situación que generó controversia.

¿De qué murió Yanin Campos?

De acuerdo con los primeros reportes, Yanin Campos perdió la vida tras sufrir un accidente automovilístico el pasado 2 de agosto mientras conducía por el Periférico R. Almada de Chihuahua.

Supuestamente, el vehículo de Campos impactó contra otra unidad. De inmediato fue trasladada al hospital Christus Muguerza del Parque, donde días después perdió la vida debido a la magnitud de las lesiones que sufrió.