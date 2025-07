GENERANDO AUDIO...

Yeison Jiménez reunió a más de 40 mil personas. Foto: David Rubí

Yeisón Jiménez se organizó una gran fiesta por su cumpleaños 34, este 26 de julio, en el Estadio Nemesio Camacho “El Campín” en Bogotá, Colombia.

El cantante fue arropado por más de 40 mil personas que se dieron cita para festejar el nuevo show, quien hace una década era cargador de aguacates en la capital colombiana, y ayer hizo historia en su tierra al convertirse en el primer cantante del género popular, que en México conocemos como regional, que abarrotó el recinto donde se han presentado figuras globales como Shakira.

Jeison Jiménez estuvo acompañado por Luis Ángel “El Flaco”

Yeison Jiménez no estuvo solo, hubo presentaciones de una DJ y contó con la participación del mexicano Luis Ángel “El Flaco”, quien ofreció un show de casi una hora ante un público que identificaba sus canciones clásicas como “Y si se quiere ir”.

El mexicano, quien se presentó por primera vez en Colombia, rindió homenaje a grandes de la música nacional como Vicente Fernández, al término de su show agradeció el recibimiento y se mostró al borde del llanto.

Foto: David Rubí

De forma simultánea al arranque del show, Yeison Jiménez realizó una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube que registró picos de 80 mil personas conectadas durante la primera hora y media de su concierto.

Así fue el show de Yeison Jiménez

El show arrancó con “Vete” que tuvo un arreglo de cuerdas y culminó de forma sorprendente entre llamas. El espectáculo fue sin precedentes pues la producción de un estadio nunca había estado detrás del cantante colombiano que aseguró haberse involucrado en cada detalle.

Siguieron canciones como “La última farra”, “Bendecida”, “Tu mal sabor” y más que calentaron el escenario para su primer invitado: Andy Rivera con quien cantó “Borracho te busco” y luego se quedó solo en el escenario para darle un giro urbano con “Espina de Rosas”.

Después unas canciones que marcaron el despegue de la estrella colombiana: “El mejor caballo”, “Ya no mi amor” y “La vecina con antena” que sirvieron para el regreso de “El Flaco”, su segundo invitado.

¿Quiénes fueron los invitados?

Andy Rivera

Luis Ángel “El Flaco”

Charito Negro

Lenin Ramírez

Nanpa Básico

Ciro Quiñones

¿Qué canciones interpretó Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez hizo un recorrido por su historia musical y celebró con sus invitados su cumpleaños, aquí te dejamos el orden de las canciones del show:

Foto: David Rubí

El espectáculo dejó muy contentos los casi 44 mil asistentes en El Campín que celebraron con aguardiente a la par de Yeison lo que generó un ambiente festivo y lleno de alegría.

Días previos al concierto se denunció la venta de boletos falsos, lo que fue replicado por Yeison en sus redes e invitó a sus seguidores a no caer en los engaños para no perder su dinero. Sobre el escenario aseguró que si hubieran confirmado dos fechas, las dos hubieran sido SOLD OUT.