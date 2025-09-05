Yeison Jiménez se presentará en el Zócalo la noche del Grito; lanza canción junto a Natalia Jiménez

GENERANDO AUDIO...

Natalia Jiménez y Yeison Jiménez. Foto: GettyImages

Yeison Jiménez confirmó que se sumará a los artistas, como La Arrolladora Banda El Limón, que estarán en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del Grito el 15 de septiembre.

En entrevista con unotv.com, el cantante del regional colombiano, quien presentó la canción “Pedazos” con Natalia Jiménez, adelantó que formará parte de los festejos del Grito de Independencia.

Al ser cuestionado sobre cuándo se presentaría en México aseguró: “Yo regreso el 15, voy a estar en el Zócalo”.

Natalia Jiménez y Yeison Jiménez unen voces en “Pedazos”, su nueva colaboración

Natalia Jiménez y el artista colombiano Yeison Jiménez presentaron su tema “Pedazos”, una colaboración que mezcla el regional mexicano con sonidos colombianos y un toque español.

La canción, que ya supera los 2.5 millones de reproducciones en YouTube, surgió después de que ambos coincidieran en un reality musical en Colombia en 2021, donde Natalia fue coach y Yeison su mano derecha. Tras varios intentos por encontrar el tema perfecto, “Pedazos” se convirtió en la pieza ideal para unir sus voces y estilos.

“Es una canción que habla de ser reales con la situación que se está viviendo. Muchas veces intentamos tapar los errores o las heridas cuando ya no hay amor. Esta canción tiene todo para quedarse, no es pasajera”, expresó Yeison Jiménez.

El proceso creativo de “Pedazos”

El tema se grabó en Bogotá, acompañado de un videoclip filmado en un rancho con caballos españoles, resaltando la mezcla cultural detrás del proyecto.

“Nos tardamos un poco en encontrar la canción, pero cuando llegó ‘Pedazos’ sabíamos que era la indicada. Fue lo máximo grabar el video”, compartió Natalia Jiménez, quien confesó sentirse feliz de hacer promoción en México junto a su colega colombiano.

La conexión México–Colombia

Ambos artistas coincidieron en que la música regional mexicana ha trascendido fronteras y conquistado a países como Colombia, donde también se ha adaptado con un estilo propio.

“El regional mexicano es la bandera de México, pero en Colombia también se consume muchísimo. Desde pequeño lo escuchaba en mi pueblo y de ahí nació mi amor por este género. Hoy tenemos la oportunidad de llevarlo más lejos con esta colaboración”, contó Yeison.

Natalia, quien ya ha sido bautizada como “la española más mexicana”, recordó que incluso tiene su rostro inmortalizado en el Tenampa de Garibaldi, símbolo de su vínculo con la música regional.

Lo que viene para los Jiménez

Por ahora, Natalia y Yeison disfrutan del éxito de “Pedazos”, pero no descartan futuras colaboraciones, ambos tienen en puerta giras por Estados Unidos.

“Estamos muy contentos con la canción y el video. Ojalá podamos seguir trabajando juntos”, concluyó Natalia.