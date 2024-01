¿Le caló? Yeri Mua contesta a Danna Paola y enlista reguetoneros mexicanos “respetuosos” con las mujeres

Yeri Mua le contesta a Danna Paola. Foto: Cuartoscuro

Danna Paola no tuvo reparo en criticar a los reguetoneros mexicanos por canciones en donde denigran a las mujeres, situación que, al parecer, no fue del agrado de Yeri Mua, pues la llamada “Bratz jarocha” le respondió a la mexicana con más seguidores en Instagram.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Yeri Mua compartió un corto hilo en donde dio tres nombres de reguetoneros mexicanos que, según ella, muestran respeto por las mujeres.

En primer lugar, Yeri Mua mencionó a Malilla como parte de los reguetoneros que son “respetuosos con las mujeres, fuera de cámaras y que no las atacan ni buscan compararlas”.

“Nada como reguetoneros mexicanos, respetuosos con las mujeres, fuera de cámaras y que no las atacan ni buscan compararlas, Malilla eres grande”, escribió la influencer acompañando dos fotografías con el reguetonero.

En la lista de la chica que ha alcanzado popularidad entre los jóvenes también mencionó a Uzielito mix, quien, afirmó, la ha apoyado mucho.

Ver más Uzielito mix un duroooo y un amooor 💞💞💞💞💞🫵🏻🫵🏻🫵🏻 me ha apoyado tantooo pic.twitter.com/FPQDUEI6iV — tu bratz favorita (@yerimua) January 10, 2024

Finalmente, en el breve hilo de reguetoneros mexicanos que, afirmó, respetan a las mujeres, mencionó a los integrantes de Fullbrand, a quienes agradeció por el primer éxito musical que logró.

Yeri Mua escribió que le habían faltado algunos “colegas” que han mostrado respeto por el género femenino y que, a su parecer, no “se comportan como idiotas con las mujeres”.

“Y me faltan fotitos por ahí con más colegas, no todos los reguetoneros mexas se comportan como idiotas con las mujeres y a mí me han apoyado muchísimo”.

Ver más Y me faltan fotitos x ahí con más colegas, no todos los regetoneros mexas se comportan como idiotas con las mujeres y a mi me han apoyado muchísimo 💞💞💞 se vienen cozassss — tu bratz favorita (@yerimua) January 10, 2024

La lista de Yeri Mua llega después de que Danna Paola afirmara que en el reguetón mexicano existen letras que ya “están pasadas” y consideró que “ya no está chistoso”.

“Lo tengo que decir, más el reguetón mexicano, últimamente están sucediendo como cosas muy intensas con él. Creo que hay ciertas letras que están pasadas, como que ya no está chistoso”.

En sus declaraciones para varios micrófonos de televisión, Danna Paola afirmó que los cantantes tienen una responsabilidad y se deben poner límites al momento de hablar de las mujeres y denigrarlas como lo hacen algunos famosos.

“Que al final yo no voy a decir que sí, porque yo no soy nadie para decir si está bien o está mal, pero sí creo que hay límites al momento de escribir una canción y denigrar a una mujer. Y creo que es importante que en un país tan machista no promovamos eso en las canciones”.