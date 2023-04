“Me siento perturbada”: Yeri Mua es demandada por imitar a Jenni Rivera

La influencer Yeri Mua dio a conocer a sus seguidores en sus redes sociales que fue demandada por plagio, luego de disfrazarse como la fallecida cantante Jenni Rivera, sin contar con los derechos sobre la imagen de la “Diva de la Banda”.

“Yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizarme de un famoso y pues, ahorita me siento yo perturbada, porque me demandaron por derechos de autor de parte de Jenni Rivera”.

En días pasados, Yeri Mua publicó algunas fotografías con el título: “Yeri Rivera y arriba las viejas borrachaaaas🫵🏻💋✨”, las cuales causaron miles de reacciones, lo que provocó la molestia de algunos de sus seguidores, quienes le escribieron que con ese maquillaje y peluca parecía la muñeca de la película de terror “Annabelle”.

“Que falta de respeto a la patrona Jenni”, “Parece todo menos Jenny Rivera jajaja”, “Es una ofensa para la diva …”, “No la representas la verdad ni le llegas a los talones y soporta 🥱”, “No Mua así no era, disfraz equivocado”, “La peluca nada que ver con el cabello de Jenni Rivera te hubieran puesto otra peluca que se le pareciera más”, le escribieron en los comentarios.

La youtuber usó un vestido entallado color morado lleno de flores de colores, un rebozo color naranja, una peluca color castaño de cabello ondulado y fleco y un prendedor de forma de flor color rosa con el que se disfrazó de la fallecida cantante Jenni Rivera.

La también llamada “Bratz Jarocha” dijo que le debe los millones de dólares a los familiares de Jenni Rivera por haberla recreado y sobretodo porque se disfrazó y se puso un vestido muy parecido a una de los que ella usó en vida, lo cual tomaron como plagio, pues trató de poner sus canciones e imitarla.

A sus seguidores, contó que la razón de la demanda es principalmente porque se parecía tanto a Jenni Rivera que lo tomaron como plagio y que los abogados de su familia dijeron que era “su réplica” y “se ve igualita”.

De manera sarcástica y en tono de burla, Yeri Mua relató que la demandaron para que ya no se vuelva a disfrazar de Jenni Rivera porque tienen miedo de que la gente le pida autógrafos en la calle.

“Cómo quedaron con esta triste y grave noticia, yo la verdad no soporté, no sé si ustedes soportan, no soporté, pero pues sí, me avisaron los abogados que estoy demandadísima por parecerme tanto a Jenni Rivera y no quieren que me vuelva a disfrazar, así que ni modo, me tocó demanda”.

Yeri Mua