“Me siento expuesta”: Yeri Mua, influencer mexicana, denuncia creación de fotos íntimas falsas con IA

Yeri Mua levantó la voz contra personas no identificadas que utilizan Inteligencia Artificial (IA) para fabricar imágenes íntimas con su rostro. A través de una publicación en “X”, antes Twitter, la influencer pidió a sus miles de seguidores denunciar las imágenes en caso de que las vean en internet.

La joven influencer mexicana expresó su indignación a través sus redes sociales, donde reveló que es víctima de la creación y difusión de fotografías íntimas falsas generadas mediante Inteligencia Artificial. Supuestamente, un grupo de usuarios amantes del género K-pop comenzaron a difundir sus fotos editadas en distintos grupos.

En la publicación, Yeri Mua compartió su consternación ante la invasión de su privacidad. La influencer también afirmó que se trata de varios perfiles falsos, los cuales, supuestamente, pertenecen a mujeres.

“No, no generalizo, pero las que las están difundiendo son de esos grupitos. Con razón me llegaron un montón de mensajes en Instagram de viejos asquerosos. ¿Qué les pasa a esas niñas?”.

La artista, conocida por su presencia en la plataforma TikTok, señaló que este acto parece tener la intención de perjudicar su imagen, posiblemente como respuesta a su éxito en la industria musical. También mencionó que por las fotografías falsas, varios hombres le mandaron mensajes sexuales por Instagram para acosarla.

Yeri Mua subrayó la falsedad de las imágenes y expresó sentirse violentada y expuesta, a pesar de que las fotos en cuestión no son auténticas. Además, invitó a sus seguidores a denunciar las imágenes para que sean eliminadas de las redes sociales.

“Me acaba de hablar un amigo preocupado por que las están difundiendo como si fueran reales. Ay, no sé, me siento muy expuesta. Qué asco me dan las que hicieron eso con mi cuerpo. Ayúdenme a denunciar esas fotos, son puras cuentas de fans de K-pop subiendo fotos mías desnudas de IA”.

Yeri Mua.