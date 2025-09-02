GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua usó una canción de Jenni Rivera. Foto: AFP

Yeri Mua usó una canción de Jenni Rivera para responder ante las amenazas de muerte que recibió recientemente. “Cuando muere una dama”, fue la melodía elegida por la celebridad de internet, cantante y empresaria mexicana.

Fue a través de X e Instagram, que la también llamada “Bratz Jarocha”, compartió videos, capturas de pantalla y mensajes, donde usuarios encapuchados y armados la amedrentaban tanto a ella como a su familia; dentro de estos mensajes intimidantes, los usuarios precisaban que “había mucho F.E.S y Loche para rato”.

Respuesta de Yeri Mua

En sus historias, de Instagram, Yeri Mua compartió un video donde usó la canción de la fallecida Jenni Rivera de fondo, en la grabación muestra un breve instante de un frasco y con una llama, unas figuras de un hada, un alien y un plato con incienso.

¿Qué dice la canción “Cuando muere una dama”, de Jenni Rivera?

Quiero una última parranda

Por allá en mi funeral

Todos los que me quisieron

La tendrán que celebrar

Recordando mi sonrisa

Y mi forma de llorar

Fui una guerrillera fuerte

Que por sus hijos luchó

Recuerden muy bien que, en vida

Su madre no se rajó

Con la frente muy en alto

Despídanla con honor

Quiero mi grupo norteño

Y que sea con tololoche

Échense un trago por mí

Y, también, un que otro toque

Ya se fue la hija del pueblo

La mujer de los huevotes

(Y no me lloren, mis plebes, ustedes nomás colecten regalías)

(Y mis muchachos del grupo desatado, que siga la fumadera, jaja)

A todas mis enemigas

Que quisieron imitarme

Se acabó su pesadilla

Pero, siempre han de envidiarme

Siempre fui la preferida

No pudieron alcanzarme

Amores tuve a montones

Sé que me van a extrañar

Los que mis labios tocaron

Se los van a saborear

Pero, el amor de mi vida

Es el que más va a llorar

A mi familia querida

Mis padres y mis hermanos

Sé muy bien que, en la otra vida

Volveremos a juntarnos

Para reír y gozar

De lo mucho que triunfamos

(Y no me extrañen mis jefes

Que su hija, la rebelde, por siempre vivirá, ah, jaja)

Ya me voy a otro concierto

Voy a cantar con Adán

Un dueto tengo pendiente

Por allá con su papá

Saúl Viera y Selena

También me recibirán

Que en mi lindo Playa Larga

Haya una última parranda

Que me canten, mis hermanos

Mi madre, flores reparta

Mi padre, fotografías

Y mi hermana lea mi carta

Tomen tequila y cerveza

Que toquen fuerte las bandas

Suelten por mí mariposas

Apláudanme con sus palmas

Porque así es como celebran

Cuando se muere una dama

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Mua, quien usó “Cuando muere una dama” para responder a las amenazas de muerte que recibió, se hizo popular en 2018 por sus transmisiones en vivo y videos sobre maquillaje y cosméticos en Instagram, Facebook y YouTube. Ella nació el 17 de diciembre de 2001 en Veracruz. Creció en una familia vinculada al streaming, con sus padres Silvio y Yahel, conocidos como Papá y Mamá Bratz.

Inicios en redes

Fue a la edad de los 16 años que abrió su cuenta de Instagram y más tarde comenzó a transmitir en Facebook, donde compartió algunas rutinas de maquillaje y alcanzó fama viral.

En 2022 fue la reina del Carnaval de Veracruz y participó en los MTV Miaw. En 2023 lanzó su línea de cosméticos y debutó como cantante en el conocido evento, Flow Fest.

Reciente trayectoria

Ya para el año de 2024, la veracruzana firmó con Sony Music México y participó en ¿Quién es la máscara?, donde llegó hasta las semifinales del evento.