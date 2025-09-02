Yeri Mua usa canción de Jenni Rivera para responder a amenazas de muerte
Yeri Mua usó una canción de Jenni Rivera para responder ante las amenazas de muerte que recibió recientemente. “Cuando muere una dama”, fue la melodía elegida por la celebridad de internet, cantante y empresaria mexicana.
Fue a través de X e Instagram, que la también llamada “Bratz Jarocha”, compartió videos, capturas de pantalla y mensajes, donde usuarios encapuchados y armados la amedrentaban tanto a ella como a su familia; dentro de estos mensajes intimidantes, los usuarios precisaban que “había mucho F.E.S y Loche para rato”.
Respuesta de Yeri Mua
En sus historias, de Instagram, Yeri Mua compartió un video donde usó la canción de la fallecida Jenni Rivera de fondo, en la grabación muestra un breve instante de un frasco y con una llama, unas figuras de un hada, un alien y un plato con incienso.
¿Qué dice la canción “Cuando muere una dama”, de Jenni Rivera?
- Quiero una última parranda
- Por allá en mi funeral
- Todos los que me quisieron
- La tendrán que celebrar
- Recordando mi sonrisa
- Y mi forma de llorar
- Fui una guerrillera fuerte
- Que por sus hijos luchó
- Recuerden muy bien que, en vida
- Su madre no se rajó
- Con la frente muy en alto
- Despídanla con honor
- Quiero mi grupo norteño
- Y que sea con tololoche
- Échense un trago por mí
- Y, también, un que otro toque
- Ya se fue la hija del pueblo
- La mujer de los huevotes
- (Y no me lloren, mis plebes, ustedes nomás colecten regalías)
- (Y mis muchachos del grupo desatado, que siga la fumadera, jaja)
- A todas mis enemigas
- Que quisieron imitarme
- Se acabó su pesadilla
- Pero, siempre han de envidiarme
- Siempre fui la preferida
- No pudieron alcanzarme
- Amores tuve a montones
- Sé que me van a extrañar
- Los que mis labios tocaron
- Se los van a saborear
- Pero, el amor de mi vida
- Es el que más va a llorar
- A mi familia querida
- Mis padres y mis hermanos
- Sé muy bien que, en la otra vida
- Volveremos a juntarnos
- Para reír y gozar
- De lo mucho que triunfamos
- (Y no me extrañen mis jefes
- Que su hija, la rebelde, por siempre vivirá, ah, jaja)
- Ya me voy a otro concierto
- Voy a cantar con Adán
- Un dueto tengo pendiente
- Por allá con su papá
- Saúl Viera y Selena
- También me recibirán
- Que en mi lindo Playa Larga
- Haya una última parranda
- Que me canten, mis hermanos
- Mi madre, flores reparta
- Mi padre, fotografías
- Y mi hermana lea mi carta
- Tomen tequila y cerveza
- Que toquen fuerte las bandas
- Suelten por mí mariposas
- Apláudanme con sus palmas
- Porque así es como celebran
- Cuando se muere una dama
¿Quién es Yeri Mua?
Yeri Mua, quien usó “Cuando muere una dama” para responder a las amenazas de muerte que recibió, se hizo popular en 2018 por sus transmisiones en vivo y videos sobre maquillaje y cosméticos en Instagram, Facebook y YouTube. Ella nació el 17 de diciembre de 2001 en Veracruz. Creció en una familia vinculada al streaming, con sus padres Silvio y Yahel, conocidos como Papá y Mamá Bratz.
Inicios en redes
Fue a la edad de los 16 años que abrió su cuenta de Instagram y más tarde comenzó a transmitir en Facebook, donde compartió algunas rutinas de maquillaje y alcanzó fama viral.
En 2022 fue la reina del Carnaval de Veracruz y participó en los MTV Miaw. En 2023 lanzó su línea de cosméticos y debutó como cantante en el conocido evento, Flow Fest.
Reciente trayectoria
Ya para el año de 2024, la veracruzana firmó con Sony Music México y participó en ¿Quién es la máscara?, donde llegó hasta las semifinales del evento.