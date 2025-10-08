“YHLQMDLG”, de Bad Bunny, es el álbum latino más importante del siglo XXI, según Billboard

GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny está teniendo un gran año. Foto: AFP

El disco “YHLQMDLG” de Bad Bunny fue reconocido por Billboard como el álbum latino número 1 del siglo XXI, un título que consolida al artista puertorriqueño como una de las figuras más influyentes en la música global, de acuerdo con el sitio, que también le dio el título del artista latino.

El disco fue lanzado en 2020 bajo el sello Rimas Entertainment, el álbum rompió todos los esquemas de la industria latina. Según Billboard, “YHLQMDLG” ostenta el récord del mayor número de semanas en el puesto 1 de la lista Top Latin Albums en los 32 años de historia del chart, con 70 semanas consecutivas en la cima entre 2021 y 2022.

La publicación explicó que el ranking especial “Top Latin Albums of the 21st Century” se elaboró a partir del desempeño de los discos en las listas desde el año 2000 hasta finales de 2024, donde el trabajo de Bad Bunny superó a todos sus competidores.

El poder de “YHLQMDLG”

El título del álbum, que significa “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”, refleja la actitud artística de Bad Bunny como independencia creativa, autenticidad y conexión directa con su público.

“Yo hago lo que quiero y está basado en sentimientos. No lo pienso. Lo hago por ustedes y por la fe que tienen en mí”, dijo el artista a Billboard en 2020, cuando el disco debutó en las listas.

“YHLQMDLG” marcó un antes y un después en la música urbana, al convertirse en el primer álbum completamente en español en alcanzar las posiciones más altas del Billboard 200, donde compiten artistas de todos los géneros y lenguas.

El álbum también impuso la mayor semana de reproducciones en streaming para un álbum latino y la semana más grande registrada desde que Billboard comenzó a contabilizar unidades equivalentes a álbumes en 2014.

Con éxitos como “Safaera”, “La difícil”, “Yo perreo sola” y “Si veo a tu mamá”, Bad Bunny redefinió el sonido del reguetón y expandió el alcance global de la música latina.

Un legado que sigue creciendo

La distinción llega en el marco de la revisión que Billboard realiza de las listas más importantes del siglo XXI, en las que también destacan los artistas, productores y canciones más influyentes.

Con este nuevo reconocimiento, Bad Bunny no solo reafirma su dominio en la escena latina, sino que confirma que “YHLQMDLG” es mucho más que un disco: es un fenómeno cultural que marcó a toda una generación, aseveró el sitio.