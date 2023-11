¿No la olvida? Yolanda Andrade confiesa que aún quiere a Verónica Castro y revela cuál fue su mejor romance

Yolanda Andrade confiesa que aún quiere a Verónica Castro. Foto: Cuartoscuro

Yolanda Andrade volvió a causar revuelo al afirmar que aún siente amor por Verónica Castro y defender la relación que, supuestamente, sostuvo con la protagonista de “Rosa salvaje”.

“Hubo mucho amor… Sí, por supuesto, que sí (hay) amor. Yo siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas… De mi corazón siempre los mejores deseos para ella”.

En un encuentro con varios programas, Andrade, quien sufrió severos problemas de salud, defendió la confesión que hizo sobre la relación con Verónica Castro, con quien, aseguró, se casó en una ceremonia simbólica.

“Yo soy bromista, pero no soy mentirosa. Yo soy bromista, pero para qué diría una broma así, no tiene sentido… Soy responsable de mis palabras y no he dicho ninguna mentira”.

Aunque enfatizó no decir mentiras, aseguró que ya se encuentra cansada del ir y venir de declaraciones desde que inició la polémica de la supuesta relación que llevó a Yolanda Andrade a seguir a Castro hasta París, Francia.

“Está bien lo que quiera decir, pero yo no soy mentirosa, ya me cansé (estar con) el: ella dijo, yo dije. Esto ha sido un ir y venir bien cansado para mí, principalmente, y no, yo en ningún momento dije ni ha salido de mi boca ninguna mentira”.

¿Verónica Castro o Montserrat Oliver? Conductora confiesa cuál fue su mejor relación

Aunque dijo que sigue sintiendo amor por Verónica Castro, Yolanda Andrade confesó cuál ha sido la relación más bonita que ha tenido a lo largo de su vida, reconociendo a Montserrat Oliver como la mujer con la que ha pasado más cosas.

“La (relación) más bonita fue la de la Montse (Oliver). Qué bueno que seguimos, es que ya no es como antes, pero Montse, bueno, todas han sido importantes, pero Montse ha sido la más sacrificada. Ha pasado todos los tiempos conmigo”.